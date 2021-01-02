Тетя 8-летней школьницы из Новосибирска, погибшей 1 января во время катания с горки, рассказала о трагедии. По словам женщины, все произошло очень неожиданно и семья девочки до сих пор не может поверить в случившееся. Тем не менее, после этого ЧП в больнице оказался еще один ребенок — двоюродный 10-летний брат погибшей второклассницы, который ехал на «ватрушке» вместе с ней.— Мы пошли просто прокатиться на горке: я, мой гражданский муж и мои племянники. Мы сначала катались все вместе, все было хорошо, ничего не предвещало беды. На горке были еще дети и взрослые. И когда мы уже собирались уходить, дети попросили нас прокатиться «последний разочек». У меня теперь эти слова не выходят из головы… И мы им разрешили. Дети поехали вдвоем на этой «плюшке», а мы поехали следом за ними. И как-то так вышло, что ребята стали тормозить ногами, их развернуло в сторону и отбросило на эту железную ограду. Мы сразу подбежали к ним, племянница тогда уже была вся в крови, это было просто ужасно. Сразу же вызвали скорую, но уже тогда в душе понимали, что поздно, — рассказала КП-Новосибирск женщина.По словам сибирячки, скорая приехала быстро, примерно минут за десять. Остановились врачи чуть поодаль — к самой горе было не подъехать — и шли до нее пешком через замерзшую реку. Реаниматологи пытались откачать девочку, но, увы, спасти ребенка не удалось — настолько серьезными были травмы.— Я до сих пор не могу поверить, что все это правда. Мне кажется, что она жива, что все хорошо. Что она просто ушла к кому-то в гости и скоро вернется…, — призналась КП-Новосибирск тетя школьницы.В обстоятельствах произошедшего теперь будет разбираться следственный комитет. Похороны девочки состоятся в ближайшие дни, сейчас родные готовы принять любую помощь от неравнодушных людей.Этот трагический несчастный случай стал шоком для всех близких школьницы, но больше всего досталось ее брату, который ехал вместе с ней на той злополучной «ватрушке». Мальчик тоже ударился во время падения — родители отвезли его в больницу. Врачи сказали, что ничего серьезного с ребенком не произошло, однако лучше все же провести дополнительное обследование. Однако родственники уверены, что гораздо больше на ребенка повлияла сам ужас той ситуации, в которой он оказался.— Конечно же, мы виним себя в произошедшем. Но мы даже представить не могли, чем все кончится. Это такой несчастный случай, который может настигнуть каждого. Сейчас мы видим, что пишут про нас в соцсетях, конечно, это все очень больно слышать. Но, к счастью, есть и хорошие люди, которые оказались готовы поддержать нас и оказать посильную помощь, — пояснила женщина.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Скорость была большая, она не увернулась»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки, разбившейся на горке в НовосибирскеСейчас в деталях происшествия разбираются следователи (подробнее).Новосибирцы собирают деньги на похороны школьницы, разбившейся во время катания с горкиТрагедия произошла 1 января (подробнее).