Новосибирцы собирают деньги на похороны 8-летней девочки, разбившейся во время катания на горке. Напомним, она каталась вместе с братом на тюбинге и врезалась в металлическое ограждение: школьница скончалась на месте произошедшего.— Мы, конечно, будем рады любой помощи. И очень благодарны тем людям, кто уже выразил желание нам помочь, как материально, так и не материально. В том числе и школе, где училась наша девочка, за объявленный сбор. Нам до сих пор трудно смириться с тем, что все это произошло на самом деле, и Аделаиды больше с нами нет, — рассказала КП-Новосибирск тетя погибшей школьницы.Похороны девочки пройдут в ближайшие дни. Если вы хотите чем-то помочь семье Аделаиды, вы можете перечислить средства на карту «Сбера» по номеру карты 639002449075254385 или по номеру телефона 8-923-737-40-52 на имя Виолетты.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Скорость была большая, она не увернулась»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки, разбившейся на горке в НовосибирскеСейчас в деталях происшествия разбираются следователи (подробнее).