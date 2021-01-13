Трагедия случилась 1 января в горнолыжном комплексе «Корел-Иня» Первомайского района Новосибирска. Несмотря на запрещающие знаки и официально закрытый из-за морозов снежный спуск молодая семья с детьми и племянницей решила покататься с горки. Развлечение закончилось трагедией. Девочка с братом на ледянке врезалась в металлическое ограждение и погибла, а мальчик был доставлен в больницу. Сегодня в СКР возбудили уголовное дело. Следователи усмотрели вину тети детей в данном происшествии.— По данным следствия, 1 января около 16 часов 40 минут подозреваемая находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» совместно с малолетней племянницей. В указанное время она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.До этого тетя девочки Виолетта в общении с журналистами КП-Новосибирск говорила, что ребята попросили ее прокатиться последний разочек и она разрешила.— Дети поехали вдвоем на этой «плюшке», а мы поехали следом за ними. И как-то так вышло, что ребята стали тормозить ногами, их развернуло в сторону и отбросило на эту железную ограду. Мы сразу подбежали к ним, племянница тогда уже была вся в крови, вызвали скорую, но уже тогда в душе понимали, что поздно, — рассказала женщина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дети просили нас прокатиться «последний разочек»: родные рассказали о гибели второклассницы на горке и о ее выжившем братеДевочка погибла, а ее 10-летний брат попал в больницу после трагического спуска на «ватрушке» (подробнее)«Скорость была большая, она не увернулась»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки, разбившейся на горке в НовосибирскеСейчас в деталях происшествия разбираются следователи (подробнее)«До сих пор кажется, что она жива»: Новосибирск простился со второклассницей, трагично погибшей на горкеЕе похороны прошли 4 января (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru