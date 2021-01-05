Под Новосибирском похоронили 8-летнюю девочку, которая погибла 1 января, скатившись с горки на «ватрушке». Об этом КП-Новосибирск рассказала тетя погибшей девочки.— Нужную сумму собрали, племянницу вчера похоронили. Похороны были не в Новосибирске, а в области, где живут наши родные. До сих пор не можем поверить, что ее нет, — рассказала КП-Новосибирск тетя школьницы.Напомним, трагедия произошла в Новосибирске на горнолыжном комплексе «Иня». Там второклассница отдыхала вместе с семьей своей тети. Девочка и ее двоюродный брат съехали с горки на тюбинге — «ватрушка» врезалась в металлическое ограждение. Удар оказался слишком сильным: реанимировать девочку не удалось. Мальчик же попал в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дети просили нас прокатиться «последний разочек»: родные рассказали о гибели второклассницы на горке и о ее выжившем братеДевочка погибла, а ее 10-летний брат попал в больницу после трагического спуска на «ватрушке» (подробнее)«Скорость была большая, она не увернулась»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки, разбившейся на горке в НовосибирскеСейчас в деталях происшествия разбираются следователи (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru