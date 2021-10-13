Последние новости Новосибирска на 13 октября 2021 года: ввели QR-коды, кипяток залил улицу Кропоткина

Сообщаем главные новости на 13 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 октября 2021 года: о главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

НОВЫЕ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В Новосибирске ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Кроме того, с 25 октября со всех начнут требовать QR-коды на концертах, в театрах и соревнованиях, где присутствуют более 500 человек.

НА КРОПОТКИНА ПРОРВАЛО ТРУБУ

Новая коммунальная авария произошла в центре города: кипяток рекой лился по асфальту, а клубы пара застилали горизонт.

СИБИРЯК ПЫТАЕТСЯ РАСКРЫТЬ УБИЙСТВО СОБСТВЕННОЙ МАТЕРИ

36-летняя жительница поселка Степной Искитимского района отправилась погулять с собакой и погибла при загадочных обстоятельствах. Судмедэксперты дали расплывчатое заключение: «погибла от повреждений с неопределенными намерениями».17-летний сын сибирячки пытается сам распутать дело и выяснить, из-за чего умерла мама.

ПАСТУХ, УБИВШИЙ ПСА НОВОСИБИРСКИХ ТУРИСТОВ, ПОЙДЕТ ПОД СУД

На Кавказе отдают под суд 44-летнего пастуха, который застрелил хаски туристов из Новосибирска. Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Пастуху грозит до 3 лет тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.