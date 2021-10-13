Последние новости Новосибирска на 13 октября 2021 года: ввели QR-коды, кипяток залил улицу Кропоткина

Сообщаем главные новости на 13 октября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 октября 2021 года: о главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
НОВЫЕ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В Новосибирске ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Кроме того, с 25 октября со всех начнут требовать QR-коды на концертах, в театрах и соревнованиях, где присутствуют более 500 человек.
НА КРОПОТКИНА ПРОРВАЛО ТРУБУ
Новая коммунальная авария произошла в центре города: кипяток рекой лился по асфальту, а клубы пара застилали горизонт.
СИБИРЯК ПЫТАЕТСЯ РАСКРЫТЬ УБИЙСТВО СОБСТВЕННОЙ МАТЕРИ
36-летняя жительница поселка Степной Искитимского района отправилась погулять с собакой и погибла при загадочных обстоятельствах. Судмедэксперты дали расплывчатое заключение: «погибла от повреждений с неопределенными намерениями».17-летний сын сибирячки пытается сам распутать дело и выяснить, из-за чего умерла мама.
ПАСТУХ, УБИВШИЙ ПСА НОВОСИБИРСКИХ ТУРИСТОВ, ПОЙДЕТ ПОД СУД
На Кавказе отдают под суд 44-летнего пастуха, который застрелил хаски туристов из Новосибирска. Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Пастуху грозит до 3 лет тюрьмы.
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