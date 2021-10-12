«Мне сказали: «Вашего пса сейчас застрелят». Я подумала, это шутка»: на Кавказе будут судить пастуха, убившего хаски новосибирских туристов

Пес постоянно был со своими хозяевами. Фото: соцсети

На Кавказе отдают под суд 44-летнего пастуха, который застрелил хаски туристов из Новосибирска. Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье «Жестокое обращение с животными». Для Кабардино-Балкарии это редкость. Пастуху грозит до 3 лет тюрьмы. А пострадавшие — владельцы собаки — спустя почти месяц после происшествия впервые рассказали подробности.

Жители Новосибирска — 21-летняя Александра и ее муж Антон — в сентябре отправились на отдых в Кабардино-Балкарию, остановились в поселке Терскол. Свежий воздух и горы — романтика! Туристы также взяли в поездку своего любимца — пса породы сибирский хаски. 19 сентября пара пошла вместе с питомцем на прогулку.

— Мы отправились в национальный парк «Приэльбрусье» посмотреть на водопад Девичьи Косы, собаку взяли с собой. Сначала мы держали ее на поводке, затем отпустили немного побегать, — рассказала КП-Новосибирск Александра.

Хозяйка уверена, что собака никому не могла причинить вреда. Фото: соцсети

Активный и любознательный хаски быстро исчез из вида хозяев, заставив их волноваться и жалеть, что отпустили собаку с поводка. Александра вспоминает, что бегала за питомцем по всему парку.

— Минут 15 я за ним гонялась. Добежала до входа, где стоит касса парка, спросила у билетерши про хаски. Та ответила, что мой пес погнал стадо баранов и сейчас его застрелят. Я подумала, это шутка. А через несколько секунд услышала хлопок. Это был выстрел. Я побежала на звук и увидела страшную картину. Моя собака была привязана к какому-то мусорному контейнеру. Ей выстрелили прямо в голову. Это сделал пастух, — продолжает Александра.

Девушка считает, что хаски — это одна из самых неагрессивных пород собак. Она не понимает, зачем нужно было привязывать пса и убивать.

— Он мог побегать, поиграть — активный был пес. Но он точно не стал бы нападать на баранов! Он не агрессивный! Отмечу, что на территории национального парка вообще нельзя пасти скот. Кроме того, у пса на ошейнике были медальоны с номерами хозяев. Пастух, когда поймал собаку, мог позвонить нам, а не убивать ее, — возмущена сибирячка.

Пастух выстрелил псу в голову из ружья. Фото: соцсети

Александра рассказала, что они с мужем вызвали полицию. Правоохранители опросили очевидцев, после чего новосибирцы поехали в отделение писать заявление.

— Пастух во всем сознался, завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Полицейские сказали, что в Кабардино-Балкарии это первый случай обвинения по такой статье. Все материалы дела уже переданы в суд, — отметила Александра.

Сибирячка добавила, что местные жители встали на сторону пастуха и перед отъездом настойчиво попросили Антона и Александру больше не приезжать в Кабардино-Балкарию. Сам же пастух полицейским в свое оправдание сказал, что боялся, вдруг пес заставит прыгать его баранов с горы. Или как-то по-другому причинит им вред.

— Как пояснил местный житель, выйдя из двора своего домовладения, он увидел невдалеке, как чужая собака гоняет баранов из его отары по склону горы. Взяв веревку и поймав собаку, он привязал животное и произвел выстрел из принадлежащего ему ружья в область головы собаки, в результате чего животное погибло на месте, — сообщили в официальном релизе в МВД России по Эльбрусскому району.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТОВ

«А за собаку без поводка кто-то ответит?»

— Бегающая собака неагрессивной породы и применение оружия со стороны пастуха — вещи несоразмерные. Тут есть состав преступления, поэтому ничего удивительного в уголовном деле нет. Собаку уже не вернешь, но нужно найти какой-то компромисс, может быть и материальный. Суд рассматривает такие дела очень подробно. Если собака напала на человека и нанесла ему какие-то увечья, это одно дело. В данном случае мужчина привязал пса к контейнеру и застрелил. Это преступление, которое полностью соответствует заявленной статье 245, — пояснил КП-Новосибирск юрист Николай Украинцев.

Эксперт добавил, что ответственность существует и для хозяев собак, но тоже в отдельных случаях.

— Очень многое зависит от породы, там куча нюансов. Но если ваша собака какой-нибудь бойцовской породы ходит без поводка и намордника, а если еще и нападет на кого-нибудь, то может наступить и уголовная ответственность. В случае с неагрессивным хаски такие санкции, вероятнее всего, работать не будут, — подытожил Украинцев.

Редакция КП-Новосибирск также пообщалась с директором юридического центра «Егоров и партнеры» Сергеем Егоровым, который считает, что пастух вряд ли получит реальное наказание, хотя санкции статьи предусматривают до 3 лет колонии.

— Этого мужчину приговорят либо к обязательным работам и штрафу до 80 000 рублей, либо к условному сроку и штрафу, — прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Егоров.

Егоров также отметил, что в России нет закона, который запрещал бы выгуливать собаку без намордника и поводка.

— Раньше в Новосибирской области был такой закон, теперь его нет, так как он не соответствует федеральному законодательству. Ответственность для хозяев может наступить только в том случае, если питомец на кого-то нападет или испортит чье-либо имущество, — заключил Егоров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.