Сайлент-Хилл в Новосибирске: коммунальная авария ослепила автомобилистов

Пар такой, что не было видно ничего. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Этот сезон выдался для Новосибирска богатым на коммунальные аварии. И вот - очередная. Вода забила из-под земли на улице Кропоткина.

- Неприятно, но эпично, - так, подходя к облакам пара, высказался пешеход.

- Ага. Сайлент-Хилл по-новосибирски, - отозвался другой.

Водители пробирались по дороге, как ежики в тумане. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Сайлент-Хилл» - это канадский фильм ужасов. Мало того что в городе с таким названием злодействует нежить, так еще и туман - глаз коли. Вот и на улице Кропоткина - подходишь к дому, и ничего не видать. Но только не туман, а пар.

Место происшествия - между Ипподромской магистралью и Красным проспектом. Высотку - 261-й дом - до пятого этажа просто заслонило белой завесой. Подходишь ближе - чувствуешь, что она еще и горячая. Ну словно в сауну попал. И не только на заморский ужастик похоже, но и на песенку из детского мультика: «…а вода по асфальту - рекой». Вот-вот, воды - маленькое озеро.

Авария произошла возле дома № 261. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Источников много. Кое-где сочится из трещин в асфальте, кое-где не сочится, а прямо фонтанирует. А канализационный люк - как крышка кастрюли. Знаете же, когда плита на полную, вода закипает - и крышка подпрыгивает? Вот и тут - из-под крышки прям бурлит.

Из-за аварии от тепла отключили 41 дом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Пешеходы, чтобы обойти эту уличную сауну, выходят на дорогу. Куда деваться? Иначе будешь шагать вслепую и по воде. Автомобилисты предусмотрительно притормаживают. А те, кто едет сквозь пар, движутся со скоростью флегматичной черепахи. Опасно же, пар буквально ослепляет, лишая видимости.

Чтобы остановить поток воды, пришлось отключить трубопровод. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Многоэтажка стоит словно в чаше - в этом месте ландшафт такой, что дорога повыше, а дом - на спуске. И вот по этому спуску течет «коммунальная река». Припаркованные машины оказываются сантиметров на десять, а то и больше в воде. Вроде немного, а только одному водителю пришлось дожидаться, пока водица сойдет - не мог к своей иномарке подобраться.

Мужчина не мог подойти к своей машине из-за хлынувшего на улицу кипятка. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Налило и с другой стороны дома - видимо, и там гейзеры оказались. И тут как раз компания старшеклассников - рядом-то лицей.

- О, а давайте плот сделаем! - юморит один.

- Это Камчатка! - кричит другой.

- Щас сториз запилю, - более практичен их друг. Он спешно достает мобильник, чтобы сделать видео.

Кстати, поснимать успели многие. Не каждый этим пандемичным летом побывал на заморских горячих источниках, так хоть на свой сибирский поглазели.

Прохожие на улице Кропоткина тоже почувствовали себя некомфортно: под ногами кипяток! Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вскоре появляется аварийная бригада. Еще немного, и поток воды сходит на нет. Но пар еще какое-то время остается. А в статистике коммунальных ЧП появляется очередная отметка. Ну и батареи на улице Кропоткина у многих 12 октября остыли.

Сотрудники СГК в ближайшее время приступят к откачиванию воды. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Коммунальщики прокомментировали произошедшее ЧП.

- Днем 12 октября возник дефект на магистральном трубопроводе по улице Кропоткина, произошел выход воды на поверхность. В настоящее время поврежденный трубопровод отключен, под отключение от тепла и горячей воды попали жители 41 дома. В ближайшее время приступим к откачиванию воды, тогда будет понятен характер дефекта, объем и сроки устранения, - сообщили во вторник вечером корреспондентам КП-Новосибирск в СГК.

Смотреть видеосюжет Улицу Кропоткина в Новосибирске затопило

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