«Мы на Камчатке!»: школьники устроили игры с кипятком на улице Кропоткина

Дети сбежались на аварию из соседних школ Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Школьники устроили игры на месте порыва магистральной трубы на улице Кропоткина. Читатели «КП-Новосибирск» засняли опасные забавы на видео:

— Кричали «Мы на Камчатке», матерились и ныряли в пар. Прямо со школы выбежали, без курток и с рюкзаками. Безобразие, — поделился очевидец.

Напомним, ЧП случилось возле гаражей на улице Кропоткина, 197. Рядом находятся сразу две школы: №74 и №13. Как сообщили в СГК, возник дефект на магистральном трубопроводе по улице Кропоткина, после чего произошел выход горячей воды на поверхность. Из-за ЧП отключены от тепла и горячей воды попадают жители 41 дома.

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