В Новосибирске из-за аварии на улице Кропоткина отключили от отопления 41 дом

Воду откачают в ближайшее время.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Из-за аварии на улице Кропоткина в Новосибирске, где прорвало трубу, 41 дом остался без отопления и горячей воды. Об этом рассказали в Сибирской генерирующей компании.
— Сегодня днем возник дефект на магистральном трубопроводе по улице Кропоткина, произошел выход воды на поверхность. В настоящее время поврежденный трубопровод отключен, под отключение от тепла и горячей воды попадают жители 41 дома. В ближайшее время приступим к откачке воды и будет понятен характер дефекта, объем и сроки устранения, — сообщили КП-Новосибирск в СГК.
Напомним, о порывах сообщили около 17:00 12 октября. Огромное озеро кипятка затопило улицу.
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