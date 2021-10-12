«Она перед смертью успела сказать два слова»: студент расследует дело о загадочной гибели мамы в Новосибирской области

Женщина пошла гулять с собакой и не вернулась домой. Фото: Госавтоинспекция по Искитимскому району/предоставлено Виктором

36-летняя Татьяна Мишенина пропала вечером 1 октября. Ее тело нашли на следующий день возле поселка, где она жила. Судмедэксперты дали расплывчатое заключение: «Погибла от повреждений с неопределенными намерениями». Сын женщины боится, что дело замнут. Парень уверен, что в гибели мамы не все так просто. Он пытается сам расследовать это дело. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«ЕЕ ТЕЛО НАШЛИ ОКОЛО КЛАДБИЩА»

Татьяна жила в поселке Степной Искитимского района, растила двоих детей — 17-летнего сына и 13-летнюю дочь — без мужа. В день трагедии женщина пошла прогуляться с собакой. Сын Виктор (имя изменено, так как парень несовершеннолетний. — Ред.) в это время был в колледже в городе Татарске, дома с мамой оставалась его сестра.

— Моя сестра пыталась отговорить маму идти гулять с псом. У нее было плохое предчувствие. Да и вообще странным показалось то, что она собралась пойти одна. Обычно мы всегда вместе ходили, — рассказал КП-Новосибирск Виктор, сын погибшей. — Как мне потом объяснила сестра, мама сказала, что будет не одна, а с мужчиной. Вроде как они недавно познакомились. Но больше мы ничего не знаем про него.

Сибирячка погибла при странных обстоятельствах. Фото: предоставлено Виктором

Татьяна ушла из дома с собакой, дочь не подозревала, что видит маму в последний раз.

— Мамы не было дома почти сутки. Сестра поставила на уши всех родственников, и ее поехали искать. Тело мамы нашли недалеко от местного кладбища. У нее было изуродовано лицо, не было половины черепа, а рядом лежал труп нашей собаки. Маму опознали по одежде и тут же вызвали полицию, скорую помощь, — продолжает студент.

А ГДЕ КРОВЬ НА ЗЕМЛЕ И СЛЕДЫ ШИН?

В заключении эксперта написано, что Татьяна скончалась от «повреждений с неопределенными намерениями», делом занимается полиция. Формулировка «повреждение с неопределенными намерениями» действительно встречается у судмедэкспертов, но редко. Обычно так характеризуют случаи, когда медикам и юридическим экспертам недостаточно информации, чтобы понять, что перед ними: несчастный случай, самоубийство или убийство.

— Как оказалось, мама, пока гуляла с собакой, разговаривала с подругой по телефону. Перед смертью она успела сказать два слова: «Собаку сбили», — и на этом связь оборвалась. Сейчас телефон у следователей, они все выясняют, — говорит студент.

Ждать вестей — мука. Парень решил сам найти виновных в смерти мамы.

— После похорон я поехал туда, где нашли маму. Начал сам изучать место происшествия, да и собаку решили закопать там. Мне показалось странным, что ни на асфальте, ни на земле не было следов крови. Если это было ДТП, то почему нет следов от протектора машины, как она тормозила? Да и ноги у мамы целые, а если бы было ДТП, их бы переломало, — предполагает Виктор. — Я думаю, что ее ударили чем-то и убили. Мама ведь маленькая, хрупкая… Была...

По словам парня, он вместе с друзьями проверил каждую машину в деревне, но никаких следов аварии на них не обнаружил. Поговорил с односельчанами, кто мог видеть маму, но они тоже ничего не слышали и не видели.

— Мы с сестрой остались сиротами. Сейчас опеку над нами оформляет бабушка, — добавляет студент. — Очень хочется, чтобы кто-то ответил за смерть моей мамы. И вообще хочется понять, что произошло.

Уважаемые читатели! Если вы что-то знаете о странном происшествии, которое произошло в поселке Степной Искитимского района 1 октября 2021 года, напишите нам в редакцию на WhatsApp 8-923-145-11-03.

ОФИЦИАЛЬНО

КП-Новосибирск обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. Там они подтвердили случай:

— Случай был зафиксирован как ДТП. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и ищут свидетелей произошедшего.

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