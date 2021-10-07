Последние новости Новосибирска на 7 октября 2021 года: новосибирцы мерзнут в квартирах, от ковида умер архитектор Ермишкин

Сообщаем о главных новостях на 7 октября.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 октября 2021: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
ЖИЛЬЦЫ ПЯТИЭТАЖКИ МЕРЗНУТ В КВАРТИРАХ
Сотни новосибирцев замерзают в пятиэтажке на улице Оловозаводской. Им не дали отопления, кроме того, от холода и сырости стены покрылись плесенью. Проблемой занялась областная прокуратура.
ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР ИЗВЕСТНЫЙ АРХИТЕКТОР
Знаменитый новосибирский архитектор Владимир Ермишкин скончался из-за коронавируса. Ермишкин известен как один из авторов генплана развития Новосибирска до 2030 года.
ГЛАВУ СЕКТЫ «АШРАМ ШАМБАЛЫ» ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ
Лидер запрещенной в России оккультной организации «Ашрам Шамбалы»* Контантин Руднев покинул колонию. Напомним, за решеткой он пробыл 11 лет: его обвиняли в насильственных действиях сексуального харакиера. А при задержании в штанах у секс-гуру нашли наркотики.
СИБИРЯКОВ ЖДУТ ТЕПЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Уставших от дождей новосибирцев наконец-то порадует капризная сибирская погода: в субботу потеплеет до +12 градусов.
*Запрещенная на территории РФ религиозная организация.
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