Прокуратура проверит отсутствие отопления в новосибирской пятиэтажке

По предварительным данным, причина проблем в многочисленных повреждениях трубопровода. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 5 октября, прокуратура начала проверку отсутствия отопления в пятиэтажке на улице Оловозаводской, 5. Ранее жильцы дома заявили, что замерзают в собственных квартирах, а их стены начали покрываться плесенью.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, соблюдение жилищных прав жителей дома № 5 по улице Оловозаводской. Кроме того, будет дана оценка законности действий управляющей компании, которая подготавливала дом к началу отопительного сезона, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве добавили, если найдутся основания, примут меры прокурорского реагирования.

Ранее ситуацию с отсутствием отопления на Оловозаводской корреспондентам КП-Новосибирск прокомментировали в СГК. По данным компании, дома на этой улице находятся на особом контроле. В настоящий момент там регулируют режимы подачи тепла с целью нормализации теплоснабжения. Проблема, по словам представителя СГК, должна решиться не позднее 6 октября.

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