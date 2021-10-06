Жители новосибирской пятиэтажки жалуются на плесень и отсутствие тепла в квартирах

Жителям обещают сегодня решить проблему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон начался, но не все дома получили тепло в Новосибирске. Так, например, СМИ сообщают, что жители пятиэтажки на улице Оловозаводской, 5 жалуются на отсутствие отопления в квартирах. Некоторые из квартир и вовсе начали покрываться плесенью.

— Дома по Оловозаводской сейчас на особом контроле — регулируем режимы подачи тепла, чтобы нормализировать теплоснабжение. Рассчитываем решить проблему не позднее, 6 октября, — рассказала КП-Новосибирск представитель СГК.

Известно, что причиной плохого отопления стали многочисленные повреждения на трубопроводах, которые влияют на подачу теплоносителя.

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