В Новосибирске от коронавируса скончался известный архитектор Владимир Ермишкин. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирске от коронавируса скончался известный архитектор Владимир Ермишкин. Об этом стало известно в среду, 6 октября.

— Ушел из жизни Владимир Викторович Ермишкин. Тот же самый ковид, который затронул уже многие семьи, — сообщили сегодня на заседании архитектурного совета Новосибирска. — Владимир Викторович — один из авторов Генплана Новосибирска за 2007 год. Он внес наибольший вклад в разработку этого документа, одного из самых первых принятых в стране.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Ивана Митряшина.

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