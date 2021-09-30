«Довели до слез»: в Новосибирске массово отменяют концерты в ночных клубах

Сразу три концерта за неделю отменили или перенесли после письма от регионального минкульта. Фото: кадры с каналов INSTASAMKA, Face на YouTube, из группы «Тараканы!» «ВКонтакте»

В Новосибирске организаторы начали массово отменять концерты в лофт-парке «Подземка». Причина — требования Роспотребнадзора оставить только половину зрителей. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

В Новосибирске очередной культурный скандал: молодежный кумир — рэпер FACE — шумит по поводу отмены его концерта. Шоу должно было пройти 1 октября, даже продано несколько сотен билетов, однако площадка — лофт-парк «Подземка» — внезапно заявила об отмене мероприятия. Причиной стало письмо из министерства культуры Новосибирской области с требованием соблюдать ограничения Роспотребнадзора: заполняемость зала — не более 50% и отсутствие танцполов — только сидячие места.

— Мы готовы соблюдать все ковидные ограничения. Но проблема в том, что организатору площадки позвонил замминистра культуры Новосибирской области и сказал ни в коем случае этот концерт не проводить. Крайне нежелательный концерт, — рассказал музыкант Иван Дремин (он же FACE) на своей странице в Инстаграме.

В то же время рэпер выложил в соцсетях скриншот письма минкульта. В нем чиновники указывают на нарушения.

Скандальный рэпер выложил письмо от минкульта области. Фото: instagram.com/facepublicenemy

— В социальных сетях проводятся розыгрыши билетов на танцполы во время проведения мероприятий в лофт-парке «Подземка», танцпол заявлен на выступлении FACE, а также упоминания о танцполах имеются на афишах, — сказано в документе.

Концерты рэпера также отменили в соседних городах — Красноярске и Омске. В ярости музыкант попросил у фанатов помощи, чтобы те звонили и писали организаторам концертных площадок и требовали провести мероприятие. Однако все, чего добились поклонники в Новосибирске, — довели 22-летнюю девушку — администратора клуба до слез, матерясь в трубку.

Всего за неделю в «Подземке» отменили три концерта. В последний момент скандальная рэперша Инстасамка заявила, что не выйдет на сцену: ее не устроило 50% зрителей — экономически невыгодно. О переносе концерта сообщила и группа «Тараканы!».

— К сожалению, я узнала об этих запретах из прессы. Всегда выступала против запретов. Расстроена, что опять несем имиджевые потери из-за чьих-то непродуманных действий, — прокомментировала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. — Но в связи с четвертой волной коронавируса есть риски новых ограничений на массовые мероприятия, и их приходится учитывать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Деньги должны вернуть в течение недели»

Новосибирские юристы утверждают: организаторы концерта обязаны вернуть фанатам деньги за билеты по первому требованию.

— Закон «О защите прав потребителей» работает очень просто: кому отдали деньги, с того и надо требовать их обратно. На билетах должен быть указан организатор концерта, но самый простой способ — обратиться на саму площадку, — объясняет новосибирский юрист Константин Зиновьев. — Услуга не оказана — значит, по первому требованию обязаны вернуть деньги в течение недели. А почему был отменен концерт — значения не имеет. Если деньги не вернули, то обращайтесь в суд, тогда организаторы выплатят не только эту сумму, но и штраф — до половины стоимости билета.

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