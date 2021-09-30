Фанаты рэпера «Фейса» затравили новосибирских организаторов за отмену концерта

Вслед за концертом Face отменили выступления Инстасамки и "Тараканов". Фото: instagram.com/facepublicenemy

Известный рэпер Face призвал фанатов заставить организаторов провести отмененный концерт в Новосибирске. Гневный пост музыканта собрал десятки тысяч лайков в соцсетях:

— Мы на все готовы пойти, лишь бы не отменять концерт и не огорчать зрителей. Если вы хотите, чтобы концерт все же состоялся в эту пятницу, звоните в клуб Подземка, пишите в их аккаунты в социальных сетях, требуйте разрешить проведение концерта Face, это единственный шанс увидеться в этом году, — написал рэпер Face.

Фанаты музыканта приняли это руководство к действию. Стали звонить в клуб, оскорблять новосибирских организаторов в соцсетях.

- Звонками довели 22-летнюю девушку-админстратора до слез, - расскали КП-Новосибирск очевидцы событий.

Ранее министр культуры Новосибирской области прислала письмо с требованиями провести мероприятие в связи с рекомендациями «Роспотребнадзора» по борьбе с COVID-19.

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