В Новосибирске отменили концерты Инстасамки и «Тараканов»

Дарья Зотеева (слева) и Дмитрий Спирин (справа) объяснили отмену концертов коронавирусом. Фото: instagram.com/instasamka // группа "Тараканы!" "ВКонтакте"

Известная блогерша Инстасамка в последний момент сообщила об отмене концерта в Новосибирске. Ее концерт должен был пройти 28 сентября в лофт-парке «Подземка», но не состоится.

— Организаторам пришло требование о том, что концерт должен пройти в сидячем зале заполняемостью 50% от вместимости. Мы не можем так провести концерт, потому что половина людей не попадет на концерт из-за ограничения, — написала Дарья Зотеева на своей странице в инстаграме.

Кстати, концерт группы «Тараканы» также был перенесен: музыканты объяснили это коронавирусными ограничениями по коронавирусу.

— У нас отменился целый сегмент тура — порядка 7 городов. Из-за пандемии. Перенос тура запланирован на конец февраля -начало марта 2022 года, — рассказал «КП-Новосибирск» менеджер группы «Тараканы».

Скандальный рэпер Face также назвал причину отмены своего концерта, запланированного на 1 октября. По мнению Ивана Дремина, причиной стало давление властей на организаторов концертов в Новосибирске и Красноярске.

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