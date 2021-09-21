Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 сентября 2021 года: готовы ли новосибирцы к четвертой волне

Сообщаем последние данные о ковиде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 22 сентября 2021 года: за прошедшие сутки в регионе заболели 165 человек. Заболеваемость держится стабильно на том же уровне, что и месяц назад. Всего с начала пандемии заразились 62023 жителя области.

График заболеваемости и смертей от COVID-19. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА

В региональном минздраве рассказали: следующей волны коронавируса нужно ждать раньше, чем гриппа. В Новосибирской области готовы к новому росту заболеваемости, но еще не знают, когда именно придет и какой будет четвертая волна.

ТРЕТЬЯ ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА

За рубежом пациентам начали ставить третий компонент вакцины. Зачем он нужен и как спасает от заражения, рассказали новосибирские вирусологи.

НОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОВИДА

Чем больше людей заболевают коронавирусом, тем больше новых последствий от него возникает. Например, годовалый мальчик из Новосибирска оглох после того, как переболела вся его семья. А еще единицы сибиряков начали мир в искаженном цвете.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 165 человек

Количество пациентов в реанимации: 149 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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