Вирусолог объяснил, зачем и кому потребуется третий компонент вакцины от коронавируса

Пока россиянам ставят только два компонента вакцины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро в Новосибирске начнется очередная вспышка COVID-19. Многие уже привились и думают, что новой волны опасаться не стоит. Однако все ли меры предприняты? За рубежом многие вводят себе уже третий компонент вакцины. Зачем он нужен и как спасает от заражения, рассказали новосибирские вирусологи.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТРЕТИЙ КОМПОНЕНТ?

Третий компонент вакцины уже ввели себе многие жители США, Израиля и Германии.

— Недавно выяснилось, что против одного из вариантов вируса, а именно «дельты», вакцины РНК оказались малоэффективны. В этот список попали Moderna и Pfizer. Видимо, с этим связано то, что в странах, где применяют эти разработки, заболеваемость среди привитых пошла вверх. Поэтому в данных странах и решили усилить то, что есть, добавлением еще одного этапа вакцинации, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов, вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

По словам вирусолога, третий компонент вакцины нужно обязательно вводить тем, у кого высок риск тяжелого ковида. К этой группе относятся пожилые, а также люди с диабетическими и легочными заболеваниями.

ОСНОВА — ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ

Несмотря на то, что российская вакцина построена по другому принципу, наши ученые также озаботились тем, как усилить эффект защиты. В этот самый момент вирусологи работают над созданием третьего компонента вакцины. Как утверждает вирусолог Александр Шестопалов, он будет основан на одном из предыдущих компонентов вакцины «Спутник V».

— Это будет новая вакцина. Вводить ее будут также с перерывом 21 день. Это делается для усиления иммунитета, — пояснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов, вирусолог, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

— А возможны ли какие-то побочные эффекты от третьего компонента?

— Все индивидуально. Также будут проводить клинические испытания. Предполагаю, что у большинства, никаких побочных эффектов быть не должно.

Несмотря на третий компонент, ревакцинация все равно потребуется. Привиться снова нужно будет через полгода.

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