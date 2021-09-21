В минздраве рассказали, готова ли Новосибирская область к четвертой волне коронавируса

В минздраве Новосибирской области рассказали, когда в регион может прийти четвертая волна коронавируса. Фото: Олег Укладов

В минздраве Новосибирской области рассказали, когда в регион может прийти четвертая волна коронавируса. По словам замминистра регионального здравоохранения Лады Шалыгиной, рост заболеваемости ковидом может начаться раньше, чем подъем сезонной заболеваемости гриппом.

— Мы видим, что на территории страны уже начинается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. На наш взгляд, новая волна коронавируса придет к нам раньше, чем грипп. При этом, мы точно не знаем, придет ли она в середине сентября, но в любом случае нужно использовать период между волнами для вакцинации. Тем более, что есть вероятность того, что после четвертой волны будет и пятая, — сообщила Лада Шалыгина на пресс-конференции с журналистами.

В минздраве также отметили, что сейчас региональная система здравоохранения готова к новому росту заболеваемости. При необходимости в регионе даже могут снова открывать новые отделения для помощи больным ковидом. При этом, говорить о том, как может протекать новая волна, пока рано. Ведь коронавирус мутирует очень быстро и остается непредсказуемым.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.