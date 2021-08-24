Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 августа 2021 года: придет ли четвертая волна после 1 сентября

В Новосибирске постепенно снижается число заболевших, но есть риск нового пика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 25 августа 2021 года: за прошедшие сутки в регионе заболел 180 человек. Заболеваемость понемногу снижается, однако ученые предупреждают: слишком рано радоваться не стоит.

Статистика заболеваемости в Новосибирской области. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ВИРУСОЛОГИ РАССКАЗАЛИ, ЖДАТЬ ЛИ ЧЕТВЕРТУЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА С 1 СЕНТЯБРЯ

Мы узнали, у нескольких ученых, каковы прогнозы по очередной волне коронавируса в связи с надвигающимся школьным сезоном. Основной риск связан с тем, что детей практически не прививают. Вирусологи предложили свои гипотезы того, достигнет ли заболеваемость в Новосибирске нового пика.

СМЕРТНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫСОКА

За последние четыре дня коронавирусом заболевали от 175 до 185 человек ежедневно. Высока и смертность: ежедневно умирают 9-12 человек. Среди них в основном люди преклонного возраста, но болезнь не щадит и сибиряков моложе.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ СНИЗИЛАСЬ

Пик третьей волны коронавируса в Новосибирске сошел, коронавирусом стали заболевать на 3% меньше людей, чем на предыдущей неделе. По прогнозам регионального Роспотребнадзора, эта тенденция продолжится в дальнейшем.

К КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 180 человек

Количество пациентов в реанимации: 171 человек

Масочный режим: продлен до конца сентября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.ЧИТАТЕЛЯМ

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