Сводка по коронавирусу Новосибирск, 21 августа 2021 года: ковид стал чаще убивать женщин

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сводка по коронавирусу в Новосибирске за 21 августа 2021 года, которую обнародовал областной оперштаб, увы, не радует. По данным эпидемиологов, болезнь за минувшие сутки унесла жизнь 11 человек. Причем больше половины из них - женщины.

- Умерли двое мужчин - им было 49 лет и 84 года - и девять женщин: им было 87, 64, 65, 54, 90 лет, 80 лет (двум пенсионеркам) и 83 года (такой возраст был у двух пожилых сибирячек), - пояснили в ведомстве. - Всего с начала падемии от коронавируса в области умерли 2554 человека.

Сейчас врачи борются за жизнь 188 пациентов, которые находятся в реанимации: 25 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ. Всего больницах находятся 2438 пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Среди них - 39 детей.

С начачала пандемии в области коронавирус подтвердился у 56740 человек, в том числе у 4 332 детей. За прошедший день диагноз подтвердился у 185 человек, в том числе у 15 детей.

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