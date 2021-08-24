Сводка по коронавирусу Новосибирск, 24 августа: жертвами ковида чаще становятся люди от 60 лет

От коронавируса умерли еще 9 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 24 августа: COVID-19 вызывают большую смертность среди пенсионеров. За последние сутки умерли еще 9 человек, и большинство из них было людьми преклонного возраста.

— Это один мужчина 81 года и двое мужчин 70 лет, а также женщины 71, 62, 63, 68 лет и две женщины 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 585 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 180 человек, с выздоровлением выписали 94 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 57 272 случая коронавируса, в том числе у 4 388 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 100 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 441 человек, в том числе 42 ребенка. В реанимации находится 171 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 20 пациента.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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