Вирусологи рассказали, ждать ли четвертую волну коронавируса с 1 сентября

Во время ЕГЭ в школах дежурили врачи, но с 1 сентября такого не будет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с доктором биологических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Сергеем Нетесовым и ведущим научным сотрудником Института клинической и экспериментальной медицины Александром Чепурновым. Мы узнали, каковы прогнозы по очередной волне коронавируса в связи с надвигающимся школьным сезоном.

НАКРОЕТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ДНЯ ЗНАНИЙ

— Дистанционное обучение в школах себя не оправдало, и с 1 сентября дети выйдут учиться. Это рискованная ситуация, даже если привиты все педагоги. Детей ведь никто не прививает, а дельта-вирус может подхватить даже первоклассник. Вряд ли они будут носить маски и соблюдать дистанцию. Трудно сказать, насколько вырастет заболеваемость. Но четвертая волна будет уже через полторы-две недели после Дня знаний. Где выход? Вакцинироваться и носить маски, — пояснил КП-Новосибирск доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Однако вирусолог Александр Чепурнов считает, что школьники не станут причиной новой волны.

— Дети вернутся к очной форме обучения, но резкого всплеска заболеваемости это не даст. Ведь у социально активных взрослых — врачей, учителей, продавцов и так далее — уже есть какая-то защита от вируса. Больше половины из них уже привились или переболели. Тревожит одно: дети стали болеть чаще, — говорит Александр Чепурнов.

Кстати, по мнению вирусолога, из-за того, что активная часть населения частично перенесла вирус, начало третьей волны COVID-19 оказалось более размытым.

— Мы ожидали ее в апреле — мае, а она пришла в июне, когда нам завезли новый штамм из Индии, — продолжает Александр Чепурнов.

Школы будут учиться как обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЛОДЕЖЬ ПОД УДАРОМ

Фраза «дети стали болеть чаще» звучит тревожно. Это значит, что новый учебный год станет опасным не только для учителей, как было раньше, но и для учеников.

— То, что дети начали болеть чаще, это факт. Третья волна была обеспечена тем, что после одной из мутаций коронавирус смог более плотно и точно подходить к поверхностному рецептору заинтересованных клеток. Именно поэтому стал болеть контингент более молодых людей и детей, которые раньше не заражались из-за небольшого количества этих рецепторов,-рассказывает Александр Чепурнов.

Ученый уверен, что именно новые штаммы создают основную угрозу. Если бы не они, то и третьей волны не было бы. Насколько серьезной будет ситуация после Дня знаний, ждать ли нам новой дистанционки? Этот вопрос будут решать уже не ученые…

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