Заставят ли всех новосибирских учителей вакцинироваться от коронавируса: разъясняем документ, всполошивший соцсети

Теперь у педагогов должны быть не только маски, но и сертификаты о вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выписка из протокола заседания оперативного штаба Новосибирской области появилась в Фейсбуке на странице Сергей Чернышева, директора Новосибирского городского открытого колледжа.

- И к новостям нашего городка. Здравствуйте, обязательная вакцинация для работников образования, - написал педагог в своем посте и опубликовал ту самую выписку.

В документе четко написано:

- Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, с 1 сентября 2021 года не допускать работников, сотрудников до работы и не допускать на рабочее место и (или) территорию при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (сертификат, справка), заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от вакцинации.

Пользователи соцсетей, прочитавшие эту выписку, недоумевают:

- А как пройти полный курс до 1 сентября, если дата на документе 13 августа? Раньше же не было этого требования? На полный курс надо минимум три недели, а до начала учебного года - две…

- Неужели школы не откроются? - переживают сибиряки.

Тот самый документ.

Сам Сергей Чернышев задается тем же вопросом:

- В любой школе найдутся учителя, которые еще не привились. И что, педагогам придется нарушать рекомендации минздрава? Или не начинать учебный процесс по каким-то предметам? В таком случае министерство образования выдвинет претензии, почему не выполняется учебный план.

Разъяснил ситуацию КП-Новосибирск источник, близкий к оперштабу:

- Начнем с того, что это реальная рекомендация оперштаба, которую предстоит выполнить. Касается она школ и детских садов. Однако никакого приказа и четкого решения о том, как будет организована вакцинация и придется ли сдвигать из-за этого начало учебного года, пока нет.

На данный момент известно то, что 17 августа регион получил более 60 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник лайт». Если педагогам будут вводить именно ее, то рекомендацию оперштаба учителя и воспитатели выполнить смогут.

Корреспонденты КП-Новосибирск отправили официальный запрос в министерство образования Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ВИРУСОЛОГА

«Ничего лучше пока не придумали»

Вот как прокомментировал решение оперштаба Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины:

- Время игр закончилось. Одно дело - неудобства, а другое - болезнь, которую переносят очень тяжело. Пока ничего лучше, чем вакцинация, у нас не придумали. И «Спутник» зарекомендовал себя очень хорошо. Если учителей будут прививать «Спутником Лайт» (по сути это один из компонентов классического «Спутника»), то он идеально подойдет для тех, кто уже переболел коронавирусом, поскольку саму болезнь по сути можно считать первым компонентом вакцины. А если человек не болел ковидом, то я бы рекомендовал ему после прививки «Спутником лайт» обратиться в прививочный кабинет и поставить второй компонент классического «Спутника».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вакцинированные тоже могут заразиться»: ученый рассказал о новом дельта - коронавирусе

Чтобы защититься от заразы, вирусолог Сергей Нетесов призвал всех носить маски (подробнее).

Болезнь 18-летних: вирусолог объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Доктор биологических наук Сергей Нетесов во всем винит прошедшие последние звонки и экзамены (подробнее).

Сколько раз надо вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом: ответ вирусолога

По мнению профессора Сергея Нетесова, перенесшим ковид подойдет «Спутник Лайт» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.