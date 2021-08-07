Последние новости Новосибирска на 7 августа 2021 года: мальчику сломали позвоночник, мать, выронившую сына из окна, хотят лишить родительских прав

Последние новости на 7 августа. Фото: "Инцидент Новосибирск" / соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 августа 2021 года: обо всем самом важном - в нашем материале.

10-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ СЛОМАЛИ ПОЗВОНОЧНИК

Инцидент произошел возле салона красоты на улице Дуси Ковальчук. Как рассказала мать пострадавшего школьника, на его сына напала сотрудница салона красоты. Она потащила ребенка внутрь помещения, мальчик ударился об асфальт и ступени, теперь он в больницы. Впрочем, сотрудницы салона уверяют: во всем виноваты дети, которые долго доставали их безобразным поведением.

СИБИРЯЧКУ, ВЫРОНИВШУЮ РЕБЕНКА, ХОТЯТ ЛИШИТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Мать, которая выронила из окна своего годовалого сына, сбегая от сотрудников ПДН, может лишиться прав на ребенка. Она давно состоит на учете как неблагополучная, пьет и не следит за детьми.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПРЕДЛОЖИЛА ШКОЛЬНИКУ ДЕНЬГИ ЗА ПРИСЛАННЫЙ СТРИПТИЗ

Педагог из сельской школы Татарского района, ставшая участницей громкого скандала, предложила семье школьника денежную компенсацию за моральный вред. Напомним, женщина отправила видео, где танцует стриптиз, своему ученику, а тот переслал ролик друзьям. В итоге видео быстро разошлось по сельским чатам.

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