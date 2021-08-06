«Ей уже давали шанс»: мать, которая выронила годовалого сына из окна, хотят лишить родительских прав

Мать ребенка сейчас объясняется с полицейскими. Фото: соцсети.

Годовалый мальчик, которого мама выронила из окна во время побега от полиции, сейчас находится в Доме ребенка. Напомним, ЧП произошло в доме на улице Дачной в Новосибирске: правоохранители пришли к матери, чтобы изъять ребенка. На нее жаловались родственники, что пьет и не следит за детьми.

Мамаша, увидев сотрудников ПДН, устроила скандал, пнула женщину-полицейского, а потом попыталась сбежать с ребенком через окно соседской квартиры. Но потеряла равновесие, сама упала и выронила ребенка. Благо, это был первый этаж.

Сейчас женщину задержали: она давно стоит на учете в ПДН как неблагополучная мать, ее не раз ловили на пьянках и делали замечание о бардаке в квартире.

- У нее, кроме пострадавшего мальчика, есть еще один сын – ему 10 лет. Отец детей умер в прошлом году, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. – В трехкомнатной квартире женщина жила с двумя детьми, новым сожителем и своим пожилым отцом.

В момент, когда нагрянули полицейские, дома была только женщина с годовалым сыном: другие взрослые ушли, а старший сын находился в гостях у бабушки. Теперь за свою пьяную выходку сибирячка может лишиться родительских прав.

- Будет решаться вопрос о том, чтобы лишить ее прав на ребенка. Младший мальчик пока будет находиться в Доме ребенке, старший ребенок – у своей бабушки, — продолжает надежда Болтенко.

Однако у женщины все-таки остается еще минимальный шанс убедить органы опеки оставить ей детей.

- Сейчас мы запросили все данные, чтобы понять, какую помощь получала женщина. Обычно перед тем, как лишить мать родительских прав, дается срок, чтобы женщина попыталась исправиться, привести в порядок жилье, решить вопрос с работой, - рассказала Надежда Болтенко. – Но здесь совершенно другая ситуация: с матерью опека уже работала, ей уже давали шанс.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хотела отдавать полиции»: что известно о семье годовалого ребенка, которого мать выкинула из окна

Сейчас следователи проводят проверку, а пьяная горе-мамаша продолжает дебоширить в полиции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.