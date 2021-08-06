Учительница, отправившая школьнику видео стриптиза, предложила деньги за моральный ущерб

Учительница и школьник уехали из села. Фото: ok.ru.

Неожиданный поворот получила история с учительницей из Новосибирской области, которая отправила видео своего стриптиза школьнику. Напомним, преподаватель английского заигрывала с девятиклассником на уроках, подмигивала, а тот и не возражал. Однажды педагог отправила парню ролик со своим пикантным танцем. Школьник ради шутки переслал его друзьям, а потом видео разошлось по сельским чатам в WhatsApp. Сначала педагог оправдывалась: мол, ее страницу во «ВКонтакте» взломали, а стриптиз предназначался совсем другому человеку, взрослому. Но на допросах во всем созналась. Ей предъявили обвинение по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста» - это до 3 лет колонии. Учительнице (которая к тому же мать-одиночка) пришлось уволиться из школы, уехать из села. Дело передали в суд.

Уехал из деревни и тот самый школьник: над ним постоянно подшучивали сверстники, а с его мамой в селе перестали разговаривать, считая, что с педагогом поступили подло.

И вот дело дошло до суда. Но учительница, похоже, судиться не хочет:

- Сама учительница после случившегося с нами так ни разу и не говорила, но позвонил ее адвокат. Он предложил пойти в суде на мировую, - рассказала КП-Новосибирск мама школьника.

- Какие условия они предлагают?

- Учительница готова заплатить за моральный вред, который причинила мне и моему сыну.

- Вы примите ее предложение?

- Если она будет готова заплатить за моральный вред, то да. Но мы со своей стороны заявим сумму не менее, чем 100 тысяч рублей. Нам пришлось с сыном пройти через многое, выслушивать осуждения, даже уехать из села. Поэтому на сумму меньше, чем в 100 тысяч, мы не согласны.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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