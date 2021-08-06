«Эти дети достали нас! Мешали работать!»: сотрудница салона красоты устроила выволочку 10-летнему мальчику, сломав ему позвоночник

Ребенок сейчас в больнице, а в студии уверены, что школьник и его друзья просто допекли работницу своим безобразным поведением. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Инцидент, всколыхнувший соцсети, произошел на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Там в понедельник, 2 августа, 10-летний школьник заявил, что на него напала сотрудница салона красоты. По словам мамы мальчика, женщина схватила ребенка и потащила в студию. Мальчик упал, а женщина продолжила волочить его по ступенькам. В результате ребенок получил ушибы и ссадины, а еще и серьезную травму — у него компрессионный перелом позвоночника. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Душещипательной историей мать пострадавшего ребенка поделилась в соцсети. Она рассказала, что ее сын с друзьями проходил мимо салона красоты. В шутку компания решила постучать по железному бордюру. Из салона вылетела разъяренная сотрудница и набросилась на мальчика.

— В результате словесной перепалки она схватила моего сына и начала его тащить в салон, он упал на асфальт. Она не остановилась, а продолжала затаскивать его уже по ступеням в салон. Он ударился спиной и головой. Спустя 15 минут в салон пошла поговорить моя сестра (тетя моего сына). Девушки сразу же начали выносить из салона 3 бутылки из-под шампанского и выбрасывать их в мусорное ведро, которое находится здесь же на входе в салон. В итоге ребенок лежит в больнице с компрессионным переломом 8 позвонка, — написала мама школьница в паблике «Инцидент. Новосибирск» и сопроводила пост фотографиями: на кадрах видны ссадины и синяки на теле ребенка.

Женщина написала не только пост в соцсетях, но и заявление в полицию. Но у сотрудников салона иное видение ситуации. Как рассказала корреспонденту КП-Новосибирск представитель студии, дети допекли персонал своим поведением. Еще в конце июля компания мальчишек наведалась в салон и предложила раздавать рекламные листовки. В студии им отказали. По мнению сотрудников салона, ребятня тогда решила отомстить.

— Эти дети достали нас! Они стали прям терроризировать наш салон. Принялись кричать и материться под окнами, очень громко. Это не нравилось клиентам, а еще мешало сотрудникам нормально работать. Затем в ход пошли камни: дети бросали их в двери и окна салона. Кроме того, они порвали нам одну из вывесок, а еще плевались. В первые дни мы их выходки как-то терпели, а потом не выдержали и вызвали охрану. Но даже при охране эти дети не угомонились — они подначивали взрослых мужчин, дерзили им, — рассказали КП-Новосибирск в салоне красоты. — В тот день, когда наша работница якобы напала на мальчика, меня в салоне не было. Знаю только, что дети снова обкидывали дверь камнями. Сотрудница поймала мальчика на этом и попросила больше не терроризировать наш салон.

В салоне не верят, что школьник мог сломать позвоночник после небольшой выволочки:

— Каким образом ребенок получил травмы, не могу прокомментировать. Еще скажу, что информация про бутылки шампанского, которые выносили из салона, по словам матери ребенка, — это ложь… А тетя мальчика, которая прибежала в салон, вела себя безумно агрессивно — она кричала, угрожала. В целом, поведение детей на протяжении всего времени было максимально неадекватным. Они вели себя безобразно, демонстрируя, что никакой управы на них нет. Камни они, между прочим, бросали не только в наши окна и двери, не боялись и в людей их кидать. Так, рядом с нами есть гараж, он принадлежит пенсионеру. Так вот, они этого дедушку камнями обкидывали тоже. На лицо полное отсутствие воспитания, просто кошмар! — добавили в студии.

Кстати, в соцсетях комментаторы встали на сторону сотрудницы салона. Люди уверены, мальчик нарвался на агрессию из-за своего поведения. Они призвали родителей больше времени уделять детям и заниматься их воспитанием.

— Детей воспитать не могут, потом все вокруг виноваты!

— Наглые, безбашенные детки от вседозволенности и безделья сходят с ума, а «яжематери» одобряют и защищают мелких хулиганов, вот и результат, — возмутились новосибирцы.

Что на самом деле произошло в тот день, и кто виноват в конфликте, установит следствие. В региональном СК уже начали проверку по факту случившегося.

— Следователи устанавливают участников ЧП. Ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить характер травм. Также выясняются причины, поспособствовавшие инциденту. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

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