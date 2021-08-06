В Новосибирске сотрудница салона красоты напала на 10-летнего мальчика. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Там, 2 августа, сотрудница салона красоты напала на 10-летнего ребенка. О случившемся в соцсети рассказала мать школьника.

— Дети гуляли на улице, проходили мимо салона красоты по улице Дуси Ковальчук, 22. Решили постучать по железному бордюру. В это время из салона выходили сотрудницы, одна из них начала ругаться на детей за то, что те кидают им в дверь камнями. После словесной перепалки работница схватила моего сына и потащила в салон. В результате ее действий ребенок упал на асфальт. Ее это не смутило, она продолжила его затаскивать в помещение по ступеням. Мальчик ударился спиной и головой. После случившегося в салон пришла моя сестра, тетя сына. В этот момент, по словам сестры, работницы вынесли из салона 3 бутылки шампанского, пустых, чтобы выбросить, — написала сибирячка в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам женщины, мальчик получил серьезные травмы. У него раны на шее, ноге, руке. Кроме того, у ребенка компрессионный перелом 8 позвонка. Сейчас школьник находится в больнице.

Известно, сибирячка написала заявление в полицию. Тем временем, в деле уже разбирается региональный СК.

— По факту опубликованной информации проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают участников ЧП. Ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить характер травм. Также выясняются причины, поспособствовавшие инциденту. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

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