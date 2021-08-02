Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 августа 2021 года: за сутки заболели 20 детей

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 195 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 августа 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 195 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 114 случаев заболевания. При этом с выздоровлением были выписаны уже 44 813 пациентов, 42 из них — за последние сутки.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 114 случаев заболевания. Фото: yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 10 ЧЕЛОВЕА

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 10 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это мужчины в возрасте 35 лет, 64 года, 66 лет, 73 года и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 72 года, 79 лет, 81 год, 86 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 2 358 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 20 ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки в регионе коронавирус диагностировали еще у 20 детей. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 60 ребятишек. Всего с начала пандемии ковид диагностировали у 3 878 детей.

ПРОДЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

В областном правительстве не исключают вариант того, что в связи с эпидемиологической обстановкой школьники будут отдыхать дольше обычного. Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Сергей Федорчук, окончательное решение о продлении каникул будет приниматься во второй половине августа.

ИЗ ГОСПИТАЛЯ СБЕЖАЛ ПАЦИЕНТ

Под Новосибирском из инфекционного госпиталя для больных коронавирусом сбежал 80-летний пациент. Инцидент произошел 29 июля: врачи не обнаружили мужчину в его палате при утреннем обходе. В больнице о случившемся сообщили в полицию.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 195 человек

Количество пациентов в реанимации: 350 человек

Масочный режим: продлен до конца сентября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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