Под Новосибирском из ковидного госпиталя сбежал пациент

Из инфекционного госпиталя сбежал пациент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Новосибирском из инфекционного госпиталя для больных коронавирусом сбежал 80-летний пациент. Это произошло 29 июля.

— Его не обнаружили в палате при обходе рано утром, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что мужчина проживает в селе Листвянка.

Медперсонал сообщил о случившемся в полицию.

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