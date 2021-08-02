Под Новосибирском из ковидного госпиталя сбежал пациент

Из инфекционного госпиталя сбежал пациент.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Под Новосибирском из инфекционного госпиталя для больных коронавирусом сбежал 80-летний пациент. Это произошло 29 июля.
— Его не обнаружили в палате при обходе рано утром, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Известно, что мужчина проживает в селе Листвянка.
Медперсонал сообщил о случившемся в полицию.
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