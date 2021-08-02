В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 10 человек: среди них 35-летний мужчина

В Новосибирской области по данным на утра 2 августа коронавирус диагностировали еще у 195 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области по данным на утра 2 августа коронавирус диагностировали еще у 195 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 53 114 случаев ковида, в том числе у 3 878 детей. С выздоровлением при этом уже были выписаны 44 813 пациентов, 42 из них — за последние сутки.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 35 лет, 64 года, 66 лет, 73 года и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 72 года, 79 лет, 81 год, 86 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 2 358 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 805 пациентов, в том числе 60 детей. В реанимации сейчас находятся 350 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 46 пациентов.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры: запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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