Продление летних каникул для школьников в Новосибирске в 2021 году: министр образования сделал заявление

Ближе к сентябрю вопрос должен быть решен. Фото: Архив «КП»
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Стало известно о продлении летних каникул для школьников в Новосибирске в 2021 году. В областном правительстве не исключают вариант того, что ученики будут отдыхать дольше обычного.
— Решение о продлении каникул для школьников мы будем принимать во второй половине августа, как определимся, так сразу объявим, — рассказал КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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