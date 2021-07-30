Худеют, бросают курить и забывают о простуде: пять неочевидных плюсов коронавируса, над которыми бьются ученые

Ковид - серьезная болезнь, но иногда и она бывает полезной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время болезни коронавирусом никаких приятных симптомов нет и быть не может: температура, слабость, кости сводит так, что кажется - наизнанку вывернет. И если вы думали, что облегчение придет во сне, то забудьте об этом и поздоровайтесь с бессонницей. Но иногда у заболевших появляются и свои «бонусы». Что хорошего дает коронавирус организму, объяснили врачи и вирусологи.

ПЛЮС № 1. «НЕ БОЛЕЮ ОРВИ И ГРИППОМ БОЛЬШЕ ГОДА»

То, что простуды перестают цепляться к переболевшему ковидом человеку, отмечают многие выздоровевшие.

- Я переболела в середине 2020 года. Началось все в мае как обычное ОРВИ, а потом была двусторонняя полисегментарная пневмония. Меня положили в больницу, три недели ставили антибиотики. Паросмия у меня до сих пор есть, но вот удивительный факт: второй год не болею ОРВИ. Хотя раньше простуды были по несколько раз за год - не тяжелые, но с насморком и болями в горле, - описывает 43-летняя Любовь Муратова, жительница Читы.

У иммунологов есть объяснение этому явлению.

- Во время болезни вырабатывается большое количество антител, поэтому крепнет и иммунитет в целом. И такой вот нетипичный иммунитет является хорошей защитой от других вирусов. Причем такое мы наблюдаем не только при коронавирусе, но и при других заболеваниях - хотя бы при той же пневмонии, - приводит пример Артем Стрельников, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

Еще один немаловажный момент: коронавирус заставил подвинуться другие сезонные болезни.

- Вы, наверное, заметили, что с начала пандемии коронавируса практически нет того же гриппа? Ковид просто вытеснил его, - уверен Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). - Ученые пытаются разобраться в этом феномене, но он действительно существует.

С другой стороны, не забываем о том, что масочный режим никто не отменял, да и люди стали куда чаще элементарно мыть руки и пользоваться антисептиками, что тоже не дает вирусам распространяться.

ПЛЮС № 2. ОТСТУПАЕТ НАСМОРК

ОРВИ - это не единственное, что не цепляется к переболевшим ковидом. Оказывается, у многих на время проходит и хронический насморк. И даже во время болезни нос становится сухим.

- Когда заболел коронавирусом в ноябре прошлого года, была температура, пропало обоняние, но был один существенный плюс: мой нос начал дышать! У меня хронический насморк, гайморит, сломанная носовая перегородка - и всю жизнь я постоянно пользовался спреями. А тут месяца два дышал как нормальный человек, - рассказал Анатолий Куприн из Новосибирска.

Однако отоларингологи предупреждают: это временный эффект. Во время коронавируса страдает чаще всего муцин - основной компонент слизи, защищающей дыхательные пути. И один из признаков болезни - та самая чрезмерная сухость в носу.

- Пациентам с коронавирусом дают антибиотики, а при необходимости еще и гормональные препараты, помогающие снимать отек в носу. Вот все и отмечают, что заложенность в носу проходит. Но это временно! К сожалению, сказать, что ковид кому-то вылечил гайморит, мы не можем. Не знаю ни одного такого случая, - предупреждает Александр Горовой, лор с 17-летним стажем.

ПЛЮС № 3. ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ

Да, не все переболевшие разом отказываются от сигарет, но многие действительно бросают курить. Одной из них стала 43-летняя жительница Новосибирска Дарья (фамилию она попросила не называть):

- Я курила со школьных лет: пачка сигарет в день - это было для меня нормально. Но когда заболела коронавирусом, то перенесла его тяжело: у меня началась дыхательная недостаточность, дышала так, как старые собаки - громко, старалась схватить воздух. И тогда я решила: если поправлюсь - брошу курить. А тут еще после болезни мне стал неприятен запах табака, хотя раньше я его любила. А сейчас, конечно, не до тошноты, но до сих пор не люблю его. В общем, я бросила курить.

Врачи согласны с тем, что отчасти это связано с ковидом.

- Коронавирус коварен: он влияет на нервные окончания, которых в носу и во рту хоть отбавляй. Потому и может отчасти поменяться восприятие никотина и запаха сигарет. Есть целая группа людей, которые сталкиваются с этим искажением, то есть паросмией, - объясняет Артем Стрельников.

- Но я думаю, тут дело не только в паросмии, но и в психологии. Организм находится в состоянии стресса, человек понимает, что легкие ему нужны, чтобы дышать. И вот это осознание и помогает избавиться от зависимости. И воздействие вируса на нервные окончания все-таки играет меньшую роль, - считает Александр Шестопалов.

ПЛЮС № 4. «КОРОНА» ПОХУДЕВШИМ

Знаете, как сейчас шутят вирусологи? «Хотите похудеть? Заболейте коронавирусом!» Действительно, ковид помогает избавиться от лишних килограммов. Кто-то худеет из-за той же паросмии (она не дает есть мясо, яйца и многие другие продукты - для переболевших они начинают неприятно пахнуть), а кто-то - из-за страха.

- Я болела в декабре 2020 года в легкой форме. Но испытала сильный стресс, потому что начиталась разных страшилок. Поэтому это было не столько плохо, сколько страшно: а что будет с организмом завтра? не станет ли хуже? Это заставило меня задуматься о своем теле, здоровье. Сейчас питаюсь полезно и вкусно. Поняла, что у меня есть дефициты по витаминам (по анализам), и начала их восполнять. Энергии стало больше, я скинула лишние 5 килограммов, которые никак не уходили последние три года. И теперь вешу 58 килограммов, - говорит жительница Санкт-Петербурга Дарья Кожевникова. - В целом, как бы странно это ни звучало, я благодарна тому, что это со мной произошло.

Вирусолог Александр Шестопалов с Дарьей абсолютно согласен, но похудение объясняет не только стрессом:

- Я сам после того, как переболел коронавирусом, похудел на 7 килограммов, один из моих знакомых, который из-за болезни оказался в реанимации, - на 17 килограммов. Объясняется это тем, что организму приходится справляться с серьезной вирусной нагрузкой, он мобилизует на это все ресурсы, обменные процессы в организме начинают происходить иначе. Да и есть во время самой болезни не особо хочется - это тоже факт.

Кстати, ученые заметили, что чаще из-за ковида худеют мужчины, а не женщины.

- В организме женщины куда больше защитных механизмов, чем у мужчины, обмен веществ у них происходит иначе. Почему именно так он реагирует на вирус - неясно. Но моя жена обижается на меня за то, что я похудел. Она тоже хотела бы, - смеется Александр Шестопалов.

ПЛЮС № 5. ПОМОГАЕТ ПРИ РАКЕ КРОВИ?

79-летний ученый из Новосибирска Геннадий Николаевич (фамилия мужчины есть в редакции) узнал о том, что болен раком крови.

- За все это время у меня ни разу не было нормальных анализов: показатель уровня лейкоцитов был на отметке 20 - это в 2 раза выше нормы, уровень тромбоцитов - примерно 350, - поделился с КП-Новосибирск пожилой сибиряк. - Все эти годы я принимал прописанные врачами препараты, но идеальных анализов у меня не было до тех пор, пока я не заболел ковидом. Была потеря обоняния, сильнейшая слабость, даже по комнате было тяжело пройти. Если у кого-то был жар, то у меня температура, наоборот, опускалась до 35 - такое ощущение было, что эта зараза из меня жизнь высасывает.

Но зато после выздоровления результаты анализов для ученого стали полной неожиданностью.

- Лейкоциты упали до 12! Тромбоциты - вообще до нижней отметки 200! У меня восемь лет таких показателей не было, - признался мужчина. - Как это связано с коронавирусом? Я не знаю! Мои врачи в замешательстве.

Пока исследований, объясняющих это, нет, но у ученых и медиков есть свои теории. Ведь случай сибиряка не единственный.

- У этого вируса, как и у многих других, есть свойство воздействовать на кровяные отростки, вследствие чего количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови угнетается. Поэтому у ранее здоровых людей наблюдаются проблемы со свертываемостью крови, а у больных раком крови анализы, наоборот, могут прийти в норму, - отмечает Артем Стрельников, заместитель главного врача Клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии. - Но это временный эффект.

А вот вирусолог Александр Шестопалов куда более оптимистичен:

- Лейкотипичесие свойства коронавируса сейчас изучаются. Понятно, что такой эффект наблюдается не при всех видах рака, многое зависит от иммунитета человека, но то, что свойства эти проявляются, пусть даже временно, доказывают именно такие случаи.

Онкологи тоже относятся к изучению ковида крайне внимательно.

- Сейчас разрабатывается экспериментальный метод лечения онкологии - введение вирусов в опухоль. Смысл такой, что вирус должен замедлить деление пораженных клеток, а потом и вовсе их уничтожить. Но пока о каких-то результатах говорить рано, - подчеркивает Евгений Черемушкин, врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН. - Важно изучить, что именно так повлияло на организм конкретного пациента. Может, это просто совпадение и на фоне принимаемой терапии началась ремиссия. Но такие случаи заслуживают внимания, они изучаются.

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