«Прятала живот до последнего»: школьница из многодетной семьи родила в 15 лет

Девочка пошла в новую школу и влюбилась в сельского парня. Фото: соцсети

Восьмиклассница из Новосибирской области родила сына в 15 лет. Школьница скрывала растущий живот, но токсикоз выдал ее на четвертом месяце. Что теперь ждет юную маму и ее ребенка — в материале КП-Новосибирск.

Еще недавно многодетная семья Шифоновых* растила пятерых детей в двухкомнатной квартире под Новосибирском. С бабушкой и дедушкой вышло девять человек — в тесноте, да не в обиде. 39-летний отец семейства работал на заводе и постоянно брал калымы — то фермерской колбасой торговал, то грузчиком работал. А его жена в это время сидела с детьми. В итоге семья устала от тесноты — родители купили на условиях ипотеки дом в поселке под Новосибирском. Дети пошли в местную школу. Сестры-близняшки учились в восьмом классе. Как вдруг одна из них забеременела.

Оказалось, что Ася* встретила первую любовь среди старшеклассников. Через три месяца после знакомства между подростками вспыхнула страсть, которая и привела к ранней беременности. Школьники решили держать все в секрете, но девочку выдал токсикоз — на четвертом месяце ее уже тошнило от неприятных запахов. Пришлось рассказать все родителям, те повели Асю в больницу.

— У нас в роду сейчас 13 девок и 3 пацана. Все косячили, но родить в 15 лет — такое впервые. У меня челюсть упала, когда я увидела Асю с животом. Они всегда с сестрой-близняшкой вместе за одной партой, хорошие девчонки. Вот только разные: Ася — заводная, а сестра — спокойная. Раньше, правда, было наоборот, — поделилась с КП-Новосибирск родственница девочек.

Парень, кстати, Асю не бросил — говорит, что женится. Извинился перед будущим тестем, тот простил — ну что теперь поделать. Мама убедила дочь оставить ребенка, и 24 июля восьмиклассница родила сына.

— Мальчик родился здоровый, жена сказала — воспитаем! Дочка еще в больнице — ждем, когда выпишут. А потом она сама решит, давать интервью или нет. У нас в семье принято, что мы сначала советуемся с детьми, если это касается их жизни. Пока и смысла нет ничего рассказывать. Мы молодых поддержали. А о том, что родители молодого отца решили, я говорить не стану, — сказал КП-Новосибирск новоиспеченный дедушка.

Родственники семьи уверены: помощь пока не нужна, вырастят ребенка сами. Шифоновы — многодетная семья уже в третьем поколении, братьев и сестер предостаточно.

* Имена и фамилии изменены.

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