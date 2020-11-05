13-летняя школьница забеременела от волейболиста: родители обвинили во всем дистанционку

От скромных подарков парочка школьников быстро перешла к созданию семьи. Фото: личный архив

13-летняя школьница из города Искитима, что под Новосибирском, забеременела от парня, который старше ее на год и профессионально занимается волейболом. Парочка скрывала беременность от родителей, но при этом планировала семью. Взрослые сейчас в растерянности и винят во всем дистанционку — вместо секций дети занимались сексом, ведь оказались предоставлены сами себе…

ОН — СПОРТСМЕН, ОНА — ФАНАТКА

13-летняя Даша Холаева* — обычная школьница из Новосибирска. Учится средне, зато любит танцы, рисование и спортивные секции. Мечтала стать волейболисткой, только медкомиссия не разрешила заниматься этим видом спорта. В апреле в регионе ввели режим самоизоляции, закрыли школы, секции и детские студии, потом школьников по-раньше отпустили на летние каникулы. Мама отправила дочь к бабушке в Искитим — в родной двор, к таким же детям. Даша быстро сдружилась с местными, компания образовалась большая — челок 15.

Мама Даши работает мастером маникюра — и дочь растила почти как принцессу. Но вот принцесса попала к уличным подросткам — и, видимо, оказалась самой привлекательной среди местных девчонок. На юную красавицу положил глаз 14-летний Николай Травкин*, спортсмен и заводила в мальчишеских играх. Коля в свои годы уже профессионально играет в волейбол и даже попал в юношескую сборную. Высокий, смелый, веселый — и без зазнайства и пафоса, ведь растет в многодетной семье. Отец Николая работает начальником цеха, мама — педагог. Живут, как и все: квартира, машина, работа и дети.

Дети на дистанционке устали играть в компьютер и решили поиграть в семью по-взрослому.Фото:личный архив

«ПРИВОДИЛА ЕГО В ГОСТИ, ВИДНО БЫЛО — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Парень все лето дарил Даше подарки: недорогие брошки, браслеты, цепочки — все, что мог позволить себе купить на карманные деньги. А еще делал поделки: одна из них в виде сердечка теперь у Даши - главный талисман.

— Я это видела, дочка мне рассказывала про него. Приводила его в гости, видно было — первая любовь. Я их, конечно, предупреждала, но я не сумасшедшая мамочка, чтобы контролировать каждый шаг. Все было нормально, но в начале октября дочь призналась, что беременна. Я была в шоке, — рассказала КП-Новосибирск мама Даши.

Женщина сразу позвонила маме Николая — та первые 10 минут не могла и слова вымолвить. Повели школьницу к врачам, оказалось, что срок уже 13 недель. Родственники стали допрашивать деток, а те признались: мечтали о любви, хотели пожениться, жить вместе… От родителей беременность скрывали, чтобы те не отправили на аборт.

— Сперва побоялись говорить нам, а потом решили поиграть во взрослых. Оставить ребенка, строить семью. У детей были даже планы на недалекое будущее. Вот только Даша с Колей не подумали, за счет чего будут строить семейный бюджет. Однако уже договорились о помолвке, свадьбе, — поделилась с КП-Новосибирск мама «жениха».

КТО ВИНОВАТ?

«Ох уж эти детки!» — вздохнули родители, выпили валерьянки и решили не наказывать. Поговорили с подростками о рождении ребенка, о дальнейшем будущем. Рекомендовали сохранить отношения, а заботу о ребенке решили взять на себя. Мама Даши решила оформить опеку и растить внучку как собственную дочь.

— Почему дети решили поиграть во взрослых — мне до конца не понятно. Они не блогеры, не тиктокеры — обычные социалистические, как я говорю, дети. Я думаю, что виновата дистанционка, карантин. Дети сначала сидели дома, потом наступило лето, но все кружки и секции закрыты — появилось много свободного времени. Мы всегда знали, где наш сын и с кем. Но родители же не обязаны ходить за детьми хвостиком и свечку держать, — считает мама школьника. — Это случилось, и никуда не деться. Единственный совет другим родителям: не наседайте на детей. Мы уже с этой ситуацией смирились.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА

«ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ — НАЧАЛИСЬ ГЛУПОСТИ»

Эксперты считают, что закрытие школ, секций и кружков на карантине создает проблему для детей. Если пересадить детей из-за парт за мониторы, им не станет легче, наоборот — появится игровая зависимость, возрастет количество несчастных случаев и новых подростковых беременностей.

— Сейчас мы имеем дело с так называемым поколением «снежинок», родившихся после 2000 года. Эти дети часто не умеют принимать решения, за них это делают гаджеты. Как только детей лишили возможности заниматься в школе и ходить на спорт — начались глупости. Психологу нужно поработать и с 13-летней девочкой, которая еще не готова быть матерью, и с 14-летним мальчиком, который не готов быть отцом. Но не надо давить на детей, нельзя испортить их чувством вины, — прокомментировала психотерапевт, кандидат социологических наук Людмила Полянова. — Они еще наивны, испуганы и даже не знали, как избежать беременности.

* Имена героев изменены.

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