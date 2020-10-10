«Они создают семью»: мать 15-летней блогерши защищает уголовника, от которого дочь забеременела

С Вениамином девушка встречается больше года. Фото: социальные сети

15-летняя Фекла Пальтюгина* шокировала учителей местной школы, когда в очередной раз прогуляла школу и заявила, что беременна. Отец ребенка — тоже вчерашний школьник, который уже судим за кражи. Почему родители девушки не против их отношений и по какой причине в ситуацию не вмешиваются опека и правоохранители — в материале КП-Новосибирск.

ПРОПУСКАЕТ УРОКИ И КУРИТ

Едва начался учебный год, восьмиклассница уже стала пропускать занятия в школе. Педагоги схватились за сердце, когда узнали причину прогулов: девушка оказалась беременна.

Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, Фекла пришла в женскую консультацию 7 октября и рассказала, что она в положении. После осмотра выяснилось, что она уже на пятом месяце. Школьница призналась врачам, что отец ребенка — 17-летний Вениамин Полтарин*, сын друзей ее мамы.

Фекла росла без отца. Фото: социальные сети

Общаться с журналистами Фекла отказывается наотрез:

— Я ничего не буду рассказывать кому попало, это моя личная жизнь.

Однако в соцсетях девушка вполне откровенна — там сплошь грустные цитаты сплетников за спиной. Юная блогерша пишет, что осталась одна и не хочет больше быть «отстраненной и брошенной».

Мама Феклы приютила молодую семью. Фото: социальные сети

Друзья будущей мамы оказались куда более разговорчивыми. О романе малолетки и старшеклассника знали многие, и никто не осуждал.

— Вениамин не смог поступить в колледж и теперь работает на пилораме. Учился он плохо, в девятом классе оставался на второй год, не раз попадал в полицию из-за воровства, ограбил магазинчик. Фекла тоже накуролесила в свое время — попала на учет за драки с девчонками, — рассказал КП-Новосибирск один из местных подростков.

Еще девушка состоит на школьном учете из-за прогулов и неуспеваемости, ее не раз замечали за курением, в своем блоге Фекла признавалась, что пробовала и алкоголь. Местные жители оправдывают школьницу, дескать росла без отца, а мать постоянно пропадала на работе в пекарне, стараясь обеспечить семью. По сути Фекла была предоставлена сама себе…

ДЕТСКАЯ СЕМЬЯ

Отец ребенка — 17-летний Вениамин — уже окончил школу, но после девятого класса чуть не попал в тюрьму. Ранее он был судим за квартирную кражу со взломом, но ущерб возместил, поэтому получил условный срок. Однако за близость с 15-летней Феклой ему тоже может грозить наказание. Впрочем, мама школьницы не готова подавать заявление — обсудили ситуацию в семейном кругу и решили, что надо рожать. Правда, родителям пришлось все-таки поубеждать молодого папашу взять на себя роль отца. Он не сразу загорелся желанием растить ребенка.

— Веня все-таки мою дочь поддержал, они создают свою семью. Да, может, и рано им еще, но теперь-то что поделать, — поделилась с КП-Новосибирск мама Феклы.

Отец жениха не против стать дедушкой и поддержал сына. Фото: социальные сети

Местные жители говорят, что семья Вениамина в селе на хорошем счету: родители не пьют, работают и воспитывают троих детей. Сейчас парень живет вместе с юной невестой у тещи.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в местную прокуратуру, чтобы выяснить, собираются ли правоохранители вмешиваться в ситуацию. Оказалось, да, но из дома подростка никто не изымает.

— По этому факту проводятся соответствующие проверки, Фекла уведомлена о нашем решении, — прокомментировала прокурор Сузунского района Марина Трофимова. — Мы знаем, что в 15 лет граждане выходят замуж и женятся, хотя в нашем районе пока таких фактов не было. Может, она выйдет замуж за этого парня — это их личное дело.

К 15 годам принцесса стала пацанкой и оказалась на школьном учете. Фото: социальные сети

Проверку также проводит Следственный комитет. Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала взять эту историю на контроль.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена героев публикации изменены.

Комментарий психолога

«ОНА САМА ЕЩЕ РЕБЕНОК!»

Мы попросили новосибирского психолога Константина Зубахина прокомментировать ситуацию с ранней беременностью.

— У подростков в этом возрасте сильно развит сексуальный драйв, помноженный на любопытство и желание быть похожими на взрослого человека, — считает психолог. — Тело взрослеет, и подростку хочется применить его к взрослым привычкам, к сожалению, зачастую вредным. Курение, алкоголь, секс в подростковом возрасте — это попытки быть как взрослый. И это становится проблемой, так как у многих не выработано правильное отношение к собственному телу. В некоторых семьях детям не объясняют ценность собственного тела для себя, и для подростка беречь себя в физическом плане становится неочевидным. Отсюда ранняя половая жизнь, проблема вписок и прочее. Тело для таких подростков не ценно, за счет него они пытаются достичь близости в отношениях. Кто-то потом решает возникшие проблемы путем аборта, кто-то оставляет ребенка и получает поддержку семьи. Но в любом случае юная мама сама еще остается ребенком и не может справиться с проблемами и сложностями материнства самостоятельно.

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