«А что, я сама так родила»: мама беременной школьницы вступилась за 17-летнего зятя

Хорошистка забеременела от парня, с которым общалась в соцсетях. Фото: ok.ru.

Скандал случился в селе Чаргары Венгеровского района. Девятиклассница Нюра Парусеева* была хорошисткой в школе и даже мечтала стать учителем, но теперь ей предстоит гладить пеленки и менять подгузники - девочка беременна. Разбирались в этой истории корреспонденты КП-Новосибирск.

В школе были в шоке от беременности 15-летней выпускницы, а мама поддержала дочь. Фото: ok.ru.

«ЭТО У НАС НАСЛЕДСТВЕННОЕ»

У Нюры завязались отношения с парнем из соседнего района. Познакомились они еще прошлым летом в деревне у бабушки: Денис* — бывший хулиган со способностями к математике, Нюра — хорошистка, мечтавшая о пятерках за экзамены и поступлении в колледж, но они понравились друг другу. Во время учебного года их общение продолжилось в социальных сетях. А когда из-за вспышки коронавируса ввели дистанционное обучение в школе, 17-летний парень приехал в гости - все случилось 28 мая 2020 года у Нюры дома.

В итоге девятиклассница через четыре месяца попала не в колледж, а в больницу: беременность, 17 недель.

Учителя говорят, Нюра была звездочкой в классе, занималась танцами, мечтала попасть в шоу на ТВ. Училась на твердую четверку, школу не прогуливала, выглядела паинькой. Педагоги до сих пор в шоке, как мать смогла допустить такое и проглядела дочку.

Хотя та ничего страшного в происходящем не видит.

— Я сама дочку в 16 лет родила. А что? В деревне все рожали. С Денькой дочь познакомилась в интернете, в прошлом году закрутили роман, в мае он приехал. Парень хочет жениться, только дочка против. Ну ничего, повзрослеет — захочет, — уверена мама Нюры.

У Нюры подрастают еще две сестры помладше, и мать-одиночка призналась, что не успела уследить за дочкой. Денис тоже рос без отца, на том и сошлись подростки.

Будущая мать отказалась выходить замуж и решила сама растить ребенка. Фото: ok.ru.

«ТАКОГО В ШКОЛЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО»

Мама Нюры говорит, что о беременности узнала случайно, пара не планировала ребенка. Уголовное дело из-за беременности 15-летней парню не грозит — в мае 2020 года Денису еще не исполнилось 18 лет.

— Для нас это стало шоком, такого в школе не было никогда. Педагоги работали с девочкой и ее мамой, но все идет из семьи. В этой ситуации виновата мама, ее безответственность. Дистанционка тоже сыграла свою роль — мы в апреле перешли на этот формат обучения, и родители упустили дочь. Конечно, школу она окончила, но все равно это неприятная история, — рассказали КП-Новосибирск педагоги школы села Чаргары.

Несмотря на сложную ситуацию, Нюра намерена учиться и дальше. Она поступила в Татарский педагогический колледж и занимается дистанционно. На предложение руки и сердца она ответила отказом. Считает, что со всеми трудностями после рождения малыша сможет справиться самостоятельно. Единственное, что ее сейчас очень беспокоит, — возможное отчисление из колледжа из-за беременности.

Жених не стал настаивать и тоже решил продолжить обучение. Парень уехал в Новосибирск и поступил на юридический.

КОММЕНТАРИЙ УПОЛНОНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

«За беременность не отчислят»

Детский омбудсмен в Новосибирской области утверждает, что в данной ситуации виновата мать девочки, которая не уследила за дочерью.

— Несовершеннолетняя может родить и воспитывать ребенка сама, но органы опеки должны обеспечить контроль над ее семьей. Отчисление из-за беременности не грозит — это считается уважительной причиной, чтобы уйти в академический отпуск, — сообщила КП-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

* Имена героев публикации изменены.

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