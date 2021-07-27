«Попросила окно в детскую, а получила дом мечты!»: блогер Дава Манукян сделал неожиданный подарок подписчице из Новосибирска

Молодая мать просила окно, но блогер подарил целый дом. Фото: instagram.com/kseniyabauer94/

Новосибирская семья Бауэр просила окно в детскую, а получила дом в подарок. Евгений и Ксения не могли достроить уже второй дом, дети росли на стройке. Известный блогер Давид Манукян откликнулся на жалобу молодой мамы в «сториз». Почему Дава решил им помочь — в материале «КП-Новосибирск».

Евгений Бауэр и Ксения Гуляева — обычная молодая семья из Новосибирска. Вместе учились в школе, к выпускному начали встречаться — судя по снимкам в «инстаграме». Свадьбу сыграли в августе 2017-го. Ксения шла под венец уже на третьем месяце беременности, и в январе у пары родилась дочка, сейчас ей три года. Но девочка росла буквально на «стройке», жаловалась ее мама.

Евгений и Ксения учились в одном классе. Фото: instagram.com/kseniyabauer94/

— Мы построили дом на пустом участке. Да, наш дом и участок оставляют желать лучшего. Да и с участком появились проблемы, которые до сих пор решаем. В доме по возможности что-то делали, какой-то ремонт, но не всегда все получалось, мы старались,пытались ... И кстати да, это наш второй дом, с первого нам пришлось съехать, разбирать и строить опять все заново,опять все с нуля, самим. И казалось ,что эта стройка, этот бесконечный ремонт, этот беспорядок на участке никогда не закончатся..., — написала Ксения Бауэр.

Молодая семья не могла позволить себе купить готовый дом — жена работает в фармацевтической компании, а муж занят в складском бизнесе. Однажды, листая инстаграм, девушка увидела в сториз известного блогера Давы.

Ксения с сестрой Анастасией были папины дочки. Фото: соцсети

— Давид очень часто выкладывает у себя сторис с окошком, где можно написать, кому и какая нужна помощь. Я решила написать... Написала про окно в комнату нашей дочери. «Чудес не бывает» — именно так мне говорил мой муж. Я и сама не особо верила в чудеса. Но меня заметили, мне ответили! Я до последнего думала, что к нам приедут, поставят окно и все. Но я и подумать не могла о таком, что когда-нибудь к нам приедет сам Давид, и просто подарит нам дом! Дом мечты!, — написала Ксения Бауэр.

Супруги женаты почти четыре года и растят двухлетнюю дочь. Фото: instagram.com/kseniyabauer94/

Муж Евгений Бауэр оказался скромнее — на просьбу поделиться впечатлениями бросил трубку. Зато подруги Ксении радуются за молодую семью:

— Ксю, как же круууто! Я так рада! Вы заслужили чудеса!, — уверена знакомая Ксении.

— Капец я сама рада, как-будто мне дом подарили, — говорит другая подписчица.

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