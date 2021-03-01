Блогер Давид Манукян погасил миллионный долг после расставания с Ольгой Бузовой

Давид наконец-то рассчитался с риелторами. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Блогер Давид Манукян после разрыва с Ольгой Бузовой, похоже, решил начать жизнь не только с чистого листа, но и без долгов. Дава наконец-то исчез из базы судебных приставов, где числился еще месяц назад.

Напомним, в 2015 году Манукян заключил договоры с двумя риелторами: от них он получил более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме (именно Давид был указан в бумагах как застройщик). Вот только жилья люди так и не получили: эту же квартиру Дава перепродал другому человеку. Риелторы пошли в суд, чтобы вернуть свои деньги.

Разбирательства длились несколько лет: Манукян на время исчезал из базы судебных приставов, когда приговор обжаловался (тогда-то в самом начале романе с Бузовой они и летали на отдых в Куршевель). Но в итоге суд встал на сторону риелторов, а судебные приставы стали ломать голову, как получить деньги с Давы. Ведь официально на нем не числилось никакого имущества.

Блогер сам облегчил задачу приставам: добровольно разобрался со своими долгами.

- Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Семенов, ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Новосибирской области.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с одним из риелторов – Евгенией Вагнер, которому Дава был должен деньги.

- Сейчас проверяем, вся ли сумма предписанная судом поступила, - рассказала КП-Новосибирск Евгения.

Но, как оказалось, это не все споры, которые идут у них с Манукяном:

- Еще одно дело у нас рассматривается в суде в Московской области, - сказала Евгения, но распространяться о причинах судебного разбирательства не стала.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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