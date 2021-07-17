«Это чудо, что он не взорвался!»: авиаэксперт рассказал о причинах аварийной посадки Ан-28 в Томской области

Аварийная посадка Ан-28 в Томской области потрясла всю страну. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Аварийная посадка Ан-28 в Томской области потрясла всю страну. После того, как самолет внезапно исчез с радаров, все готовились к худшему. Однако случилось чудо — после жесткого приземления экипаж и пассажиры остались живы. Обстоятельства и причины ЧП устанавливают следователи, а эксперты выдвигают свои версии случившегося. Так, своим видением ситуации с КП-Новосибирск поделился гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Он уверен, последствия ЧП могли быть куда страшнее.

— Самолет перевернулся — это ужасно! Он же был заправлен топливом — все электросистемы работали, достаточно было бы одной искры, и все! Это чудо, что он не загорелся и не взорвался. Одна из возможных причин случившегося — самолет заправили некачественным топливом. Из-за этого у него засорились фильтры, и одновременно два двигателя отказали. Другие версии, такие как: попала птица или обледенели винты, я отсекаю. Птицы что, сразу в два двигателя попали? А обледенение — ну нет, не те погодные условия. При этом важно учитывать, что сразу два мотора перестали работать. Поэтому в версии с топливом уверен на 70 процентов, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Горбачев.

Он напомнил, в Воздушном кодексе уже несколько лет отсутствует раздел о сертификации авиационного топлива.

— Таким образом, приходящее топливо не проверяется. В каждый службе должна работать лаборатория качества. Если нет сертификации, значит нет и лаборатории. Получается, топливо, которым заправляют самолеты, должным образом не проверяется. Мы кричим об этом несколько лет, но без толку! Никто не почешется, пока не случится какой-то крупной авиакатастрофы с жертвами, — уточнил гендиректор ассоциации.

Самолет упал в болота. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Вопрос сертификации, по словам Горбачева, должны контролировать три органа: Министерство транспорта, Росавиация и Ространснадзор.

— Лет 6-7 назад работники Минтранса решили убрать этот важный пункт. Мы, как Ассоциация, поднимали общественность… Убеждали, что так делать нельзя и объясняли, чем это чревато! Но в конце концов, мы никого не убедили. Если бы вчера это был не Ан-28, а большая машина, человек на 180-250, — это была бы страшная авиакатастрофа с человеческими жертвами! — добавил Виктор Иванович.

Как объяснил эксперт, после того как отказали два двигателя, самолет начал падать из-за резкой потери скорости. То, что пилот смог посадить борт в таких условиях — счастливая случайность.

— Хорошо, что шасси были выпущены. Получается, он не фюзеляжем ударился, а шасси. После удара о землю самолет подпрыгнул и перевернулся. Слава тебе, Господи, что ни один человек не пострадал. Они все были на ремнях, на них и повисли… Отделались шишками и синяками, только вот пилот ногу сломал, и то уверен, он легко отделался, — отметил Горбачев.

Ан-28 перевернулся через "голову". Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Виктор Иванович предположил, если следствие определит, что ЧП действительно произошло из-за плохого топлива, Минтранс может вернуть в законодательный акт сертификацию.

— Ну ведь были уже случаи, когда двигатели глохли, но глохли на земле. Надо было сливать все топливо, загонять машину на ремонт, продувать системы и тому подобное… А тут в полете они отказали. Неужели недостаточно таких случаев, чтобы принять меры? Сейчас вот обошлось, а вот в следующий раз так не повезет! — уверен эксперт.

Сейчас, по словам Горбачева, топливо в самолеты подается с сопроводительными документами от поставщика, которые по факту подтверждают его качество. При этом окончательное решение о заправке им принимает командир воздушного судна.

— Топливо заливают, после чего командир подходит и топливозаправщик показывает ему жидкость в мерной посуде, примерно грамм 200-300. Командир смотрит и оценивает качество, так скажем, на глаз. Бывает, визуально видны примеси, тогда понятно, что топливо непригодно. Но что важно, внешне нормальное топливо, может оказаться некачественным, и лететь на нем нельзя. Сейчас будут проверять это топливо. Вероятно, какие-то примеси были в бочках, в которых топливо поставляли. Отследят цепочку событий — откуда везли, как заливали, какое в итоге качество было. Изучат и черные ящики… В любом случае, официальная версия будет известна после всех проверок. Еще раз добавлю, чтобы остановить два двигателя, на мой взгляд, нужно подать туда некачественное топливо, — предположил Виктор Горбачев.

Тем временем, после аварийной посадки Ан-28 в Западно-Сибирском СК на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, а также полетную документацию и аварийный радиомаяк. Кроме того, сотрудники ведомства допросили пассажиров и авиатехника. В настоящий момент следственные действия продолжаются. По информации СК, в больнице Томска сейчас находится командир воздушного судна: врачи диагностировали ему переломы ног. Также госпитализировали 17-летнюю пассажирку с подозрением на сотрясение мозга. Остальные пассажиры и члены экипажа отделались ссадинами и ушибами — их всех после осмотра врачей отпустили домой.

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