«Прощай, мы падаем»: пассажир Ан-28, который аварийно сел в Томской области, успел отправить сообщение своей девушке

Роман Макеев помогал людям эвакуироваться из самолета. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр\vk.com

Роман Макеев — 23-летний спортсмен из Томска — находился в Ан-28, который аварийно сел в Томской области. ЧП, за которым с замиранием сердца, следила вся страна, произошло накануне, 16 июля. Тренер парня, Дмитрий Голдинов, рассказал КП-Новосибирск о событиях рокового дня. И о том, что ему успел рассказать сам Рома.

— Рома — действующий спортсмен федерации кикбоксинга в Томской области, кандидат в мастера спорта по тайскому боксу, участвует в различных соревнованиях и сам тренирует детей. 1 августа мы должны были ехать всей командой на сборы в Шерегеш, я сам туда как раз вчера поехал, чтобы ознакомиться с площадкой, а Рома должен был вечером в пятницу провести тренировку вместо меня. И тут мне все начали звонить, говорить, что самолет, в котором летел Рома, пропал с радаров. Бросило в холодный пот, в голову полезли жуткие мысли. Стал обзванивать больницы, пытаться хоть что-то узнать. Звонил друзьям, родным Ромы… У самого него номер был недоступен, — рассказал КП-Новосибирск тренер.

В поселок Кедровый, по словам Дмитрия, молодой спортсмен летал часто. Там живут родители его любимой девушки. Отзывчивый и добродушный парень помогал им на огороде. Обычно они летали вместе, но в этот раз девушка, которую зовут Александра, осталась в Томске.

Известно, что во время полета у Ан-28 отказали оба двигателя. Не смотря на это, опытным пилотам удалось посадить самолет.

— В пятницу вечером Саша ждала его домой… Но тут ей пришла от него смс «Прощай, мы падаем». У нее была жуткая истерика, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Как рассказал ему сам Роман, пассажиры, летевшие в Ан-28 в момент, когда у самолета заглохли двигатели и он начал приближаться к земле, прощались с жизнью. Они были готовы к самому страшному исходу. Но, к счастью, пилоты смогли посадить самолет.

— Роман рассказал, взлетели нормально, но в процессе полета у борта одновременно отказали два двигателя. Самолет стал планировать… Каким-то чудом они приземлились. После аварийной посадки Рома помогал вытаскивать из самолета пассажиров и пилота, который сломал ногу. После эвакуации развели костер, думали, что им придется ночевать в месте падения. Один из пилотов, по словам Ромы подавал сигналы из ракетницы, — отметил Дмитрий.

Самолет летел из города Кедровый в Томск. С ним была потеряна связь на середине его пути.

Все пассажиры отделались ссадинами и ушибами. У самого Романа такие же травмы. Врачи осмотрели его и отпустили домой. Сейчас он находится с родными: они невероятно счастливы, что все обошлось.

— Уверен, он сможет участвовать в соревнованиях 1 августа. Он довольно бодрый. Я ему звонил, посмеялись с ним. Он у нас такой, настоящий спортсмен — никогда не курил, не выпивал. А я его спрашиваю вчера, ты, Ром, наверное, сегодня точно выпьешь? — смеясь рассказал Дмитрий.

Напомним, самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. По уточненным данным, на борту находились 18 человек, среди них — несколько детей. Самолет летел из города Кедровый в Томск. С ним была потеряна связь на середине его пути. Перед тем, как пропасть с радаров, он успел подать аварийный сигнал. Известно, что во время полета у Ан-28 отказали оба двигателя. Не смотря на это, опытным пилотам удалось посадить самолет. К счастью, ЧП обошлось без жертв, только у командира сломана нога. Следователи рассматривают версию, что самолет был направлен некачественным топливом.

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