«Дети смотрели и плакали»: жертве «собачьего маньяка» из Краснодара поставили протезы

Девушка открыла сбор, откликнулись даже звезды сериалов ТНТ. Фото: предоставлены Еленой Политковской

Новосибирские ветеринары подарили новые лапы жертве собачьего маньяка из Краснодара. Деньги на лапки собаке собирали всем миром, откликнулись даже звезды сериалов «Универ» и «Маргоша». История спасения овчарки Брунгильды — в материале «КП-Новосибирск».

— В декабре прошлого года собака без задних лап прибилась к людям в городе Апшеронск. Дети смотрели на нее, некоторые плакали. Местные жители пожалели овчарку, но решили усыпить ее, думали, так гуманнее. Я тут же бросила все дела и поехала из Краснодара за 100 километров — спасать овчарку. Мне ее вынесли подмышкой: очень истощенную, измученную, обезумевшую от боли собаку, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Елена Политковская.

Жертву маньяка-живодера хотели усыпить, но девушка в последний момент спасла собаку. Фото: предоставлены Еленой Политковской

Так овчарка оказалась в Краснодаре. Зоозащитник говорят, что она стала третьей жертвой живодера за месяц.

— Первую собаку нашли знакомые 1 декабря под Краснодаром, ей отрубили четыре лапы. Затем мы обнаружили Брунгильду без задних лап в городе Апшеронск. Спустя несколько дней в лесу недалеко от города Горячий ключ нашлась третья жертва — тоже немецкая овчарка с отрубленными задними лапами. Но одну лапу ей не дорубили и собаку удалось спасти. Мы думаем, что в Краснодарском крае орудовал собачий маньяк, который охотился за овчарками и отрубал им лапы, — говорит Елена Политковская.

200 тысяч на операцию собрали под Новый год буквально за неделю. Фото: предоставлено Еленой Политковской

Девушка открыла сбор средств на новые лапки Брунгильды под Новый год. Удалось собрать более 200 тысяч рублей за неделю. На призыв откликнулись даже знаменитости — звезды сериала «Универ» Наталья Рудова и Настасья Самбурская, актриса Мария Берсенева (сериал «Маргоша»).

— Честно, я не представляла, как я смогу оплатить баснословную сумму в свои 20 лет — за протезы, операцию и пребывание в стационаре. Но новогоднее чудо свершилось, буквально за неделю удалось собрать более 200 тысяч рублей, — поделилась Елена.

Овчарку могли спасти новосибирские врачи. Тут давно занимаются протезированием для животных-инвалидов.

Протезы овчарке печатали во Франции. Фото: предоставлены ветклиникой "БЭСТ"

В новосибирской клинике «БЭСТ» псу разработали протезы. В конце июня Брунгильда получила новые лапки.

— Для Брунгильды мы заказывали собаке протезы во Франции. Раньше их печали в Москве, но из-за коронавируса возник дефицит материалов. Брунгильда — не первая по счету собака, которую мы протезировали, — признался КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

Хозяйка говорит, что без лап Брунгильда будто чувствовала свою «ущербность»: поджимала обрубки лап к себе, больше лежала, ни с кем не играла, словно ушла в себя. В компании других собак тоже чувствовала себя не такой как все.

— Когда Новосибирск прислал первые видео, как чувствует себя овчарка, я удивилась. В ее глазах читалось легкое непонимание происходящего и удивленность, в крайнем видео, где она уже резво бегает, я вижу совсем другую собаку, — говорит Елена Политковская — Я вижу счастливую собаку.

Теперь Брунгильда резво бегает и ждет встречи с хозяйкой. Фото: предоставлены Еленой Политковской

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