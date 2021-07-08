«Ужасное место, не ходите туда!»: новосибирцы закошмарили бизнес скандальной пассажирки, которая избила глухого таксиста

Женщина не стала платить за проезд и устроила скандал. Теперь ее затравили за видео Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Таксисту — деньги, а пассажирке — угрозы. Пользователи соцсетей жестко рассудили конфликт между глухим водителем и клиенткой. Довели ее до слез, а еще прошлись по ее бизнесу, обрушив рейтинг ателье женщины. А водителю собрали деньги и сделали его героем недели. Подробнее — в материале «КП-Новосибирск».

Новосибирский таксист Дмитрий Кривошеев довез пассажирку Анну Дудину до подъезда, но та отказалась платить, устроила истерику, кричала на шофера «дебил», пинала его ногами. Мужчина не выдержал хамства и отпустил пассажирку, которая так и не заплатила за поездку 207 рублей.

Видео с регистратора посмотрели десятки тысяч человек, на женщину посыпались сотни гневных комментариев. Анна же стояла на своем — она ни в чем не виновата:

— С нормальными водителями всегда договаривалась. И на телефон кидала (деньги), и поднимались со мной домой за наличкой. А ты вел себя как тупой баран!!! Тебе нельзя работать в такси, ты опасен, — писала она в соцсетях шоферу.

Пассажирка угрожала таксисту и после скандала. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Скриншоты переписки попали в соцсети и подогрели злость подписчиков. Пользователи соцсетей быстро выяснили, что скандальная пассажирка работает в ателье и на сайтах отзывов Yell и Flamp уронили рейтинг ее бизнеса с 4 звезд до 1.

— Люди говорят, ужасное место!

— Не ходите туда! — завалили отзывами ателье люди.

В итоге женщина удалила свою страницу и страничку ателье в Инстаграме. А Flamp отключил комментарии к этой фирме по пошиву одежды.

Добавим, что сам водитель сначала хотел простить грубую пассажирку, но в итоге написал на нее заявление в полицию.

Новосибирцы собрали таксисту 8 тысяч. Фото:предоставлено компанией автоподбора LikeAvto

ВОПРОС - РЕБРОМ

Могут ли в такси работать глухие?

Новосибирцы активно обсуждают скандальную историю с глухим таксистом. Многие его поддерживают, но есть и те, кто задает вопрос: «А не нарушение ли, что на транспорте работает инвалид?» Специалисты считают, что нарушения нет. Работодатели при найме слабослышащих людей на работу опираются на приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н в новой редакции, в котором для инвалидов по слуху нет прямого запрета на работу в сфере такси. И глухонемые люди работают в этой сфере давно.

Например, единственный в России слабослышащий водитель маршрутки возил пассажиров с площади Калинина еще несколько лет назад. Что касается таксопарков, то они активно зазывают слабослышащих водителей на работу последние три года, с тех пор как Минтруд РФ расширил список профессий и дал разъяснения по работе глухонемых в такси. После этого агрегаторы такси стали чаще нанимать на работу инвалидов. Например, один из агрегаторов даже сделал в приложении предупреждение «Слабослышащий водитель» и оснастил салоны машин соответствующими табличками. Кстати, глухие таксисты — самые безаварийные, утверждают эксперты Всероссийского общества глухих (ВОГ).

— Интеллект у глухих не нарушен, им доступны все профессии — есть даже слабослышащие музыканты. Продавцами они тоже могут работать. Слабослышащие получают водительские права без проблем — при обучении в автошколе есть жестовый переводчик. Им не нужны специальные знаки отличия и карточки, — говорит президент Сибирской ассоциации переводчиков русского жестового языка Ольга Варинова.

В Новосибирске работают около 200 глухих и слабослышащих таксистов. Фото: соцсети

По данным Ольги Вариновой, сейчас в Новосибирске более 200 глухих водителей такси. Однако юристы предупреждают: не все люди с глухотой могут работать в такси — все зависит от заключения медкомиссии.

— Люди с нарушениями слуха и речи чаще всего могут получить права категории В на управление личным автомобилем. В водительских правах таксиста должна быть отметка о возможности работать по найму. Не все люди с инвалидностью допускаются медкомиссией до работы в такси и грузоперевозках. Зависит от решения медкомиссии, ответственности врачей, — пояснила новосибирский юрист Инесса Рябинина.

КСТАТИ

«КАТАЮСЬ С ОДНИМ ГЛАЗОМ»

Многие люди с травмами идут на работу в такси. Например, житель Новосибирска Сергей работает в такси больше 30 лет, последние 13 лет он водит авто с одним глазом. Правый глаз потерял в ДТП, но смог пройти медкомиссию.

— У меня правого глаза нет, вместо него стеклянный протез. Я это скрываю, но никто и не замечает. В правах написана категория «B», без права работы по найму. Но я работаю не по трудоустройству, а через собственное «ООО». Права подтверждал через врачей, взяток не давал. Окулист посмотрел меня, сказал «полстраны с увечьями за рулем ездят, и ничего», — признался КП-Новосибирск Сергей, попросивший об анонимности. — Работодатель смотрит на опыт вождения. Ведь большинство в такси — молодые, неопытные водители, хоть и полностью здоровые парни.

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