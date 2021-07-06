«Мошки различают цвет и чувствуют ваше дыхание»: ученые предупредили новосибирцев о нашествии гнуса в июле

Нашествие мошек ожидается с 10 по 20 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе начнется пик нашествия мошкары в Новосибирске, который продлится до конца месяца. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая.

— Пик активности мошки приходится на июль и заканчивается в августе. Наиболее трудный период — с 10 по 20 июля, тогда у нас максимальное количество. Мошка любит проточную воду и в отличие от комаров, которые предпочитают стоячие водоемы, чаще селится по берегам реки, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Петрожицкая. — Пик активности мелких кровососущих приходится на 9 — 11 часов утра и 6 — 11 часов вечера. Укусы мошки не слишком опасны, если у вас нет аллергии. Вообще, мошка не очень хорошо изучена, хотя известно, что переносит несколько опасных заболеваний. В Африке и Латинской Америке это болезнь глаз — онхоцеркоз, или «речная слепота». В Сибири мошки — переносчики и возбудители туляремии, при которой человек испытывает лихорадку.

Синоптики обещают с середины этой недели дожди, но такая погода гнусу оказывается даже на руку.

— Сам по себе дождь уменьшает количество мошки в воздухе, прибивает насекомых к земле. Однако 25-27-градусная жара и влажная погода способствуют размножению мошки, поэтому в середине лета ожидается ее пик.

— Нет ли способа избавиться от мошек в городе?

— Бороться с насекомыми в природе помогают птицы — ласточки, стрижи и воробьиные. Но проблему нашествия мошек решить можно гораздо проще. Уже разработаны безвредные для окружающей среды биопрепараты, которые снизят популяцию гнуса. Городская администрация должна пристальнее следить за количеством мошки и гнуса в городе. Ученые предлагали проект, но он не был поддержан региональным комитетом. Поэтому остаются средства индивидуальной защиты от спецодежды, москитной сетки и репеллентов до благовоний. Сейчас стали популярны эфирные масла на основе ванили и гвоздики. Работает и дедовский способ — использование дымокуров на улице. Только сейчас это не лучина, а более современные фумигаторы.

КСТАТИ

Хотите, чтобы не кусали? Надевайте светлое

— Мошки замечают цвет одежды. Если вы в темной одежде — вас искусают скорее, — предупреждает ученая. — Кровососущие насекомые также чувствуют запах или дыхание людей, а потом берут в воздухе след и садятся на его хозяина.

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