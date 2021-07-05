«Ввел себе 18 вакцин! Жив!»: вирусолог-экспериментатор назвал самую тяжелую прививку в своей жизни — и она не от ковида

Новосибирский профессор вакцинировался 18 раз. Фото: Николай ОБРЕМЧЕНКО/предоставлено Александром Чепурновым

Александр Чепурнов, автор захватывающей экшн-книги «Вирусолог. Цена ошибки» рассказал, сколько и какими вакцинами он был привит за период работы в «Векторе». Напомним, в прошлом Чепурнов - начальник лаборатории особо опасных вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор», а ныне руководитель лаборатории особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Ученый постоянно экспериментирует над собой. К примеру, осенью прошлого года он, переболев ковидом в марте, намеренно контактировал с больными коронавирусом для проверки возможности повторной инфекции. Таким образом хотел проверить длительность иммунитета. Сейчас же ученый изучает скорость снижения иммунной защиты после болезни или вакцинации. И призывает не бояться прививок. Он-то знает о чем говорит.

— За первые десять лет работы я был вакцинирован 18 раз! Слава богу, никаких особых последствий! — говорит профессор вирусологии Чепурнов.

У него стоят прививки от чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза и другие.

— Особо запомнилась вакцинация от венесуэльского энцефаломиелита лошадей. Эта инфекция передается человеку от больной лошади через комаров. Пациенты мучаются от лихорадки, головной боли, температуры. Предполагалось, что зараза может быть использована противником в качестве «гуманного» биологического оружия. Летальность - полпроцента, но инфекция тяжелая. Выводит из строя надолго и легко передается направленным аэрозолем. И вот для того, чтобы работать с этой инфекцией, мне, в отличие от обычных людей, пришлось вакцинироваться повторно, а потом и другими версиями вакцины, итого шесть раз, добиваясь нужного уровня антител. Также меня многократно прививали от сыпного тифа и другими вакцинами, о которых умолчу.

Вирусолог прививался не только от известных заболеваний, но и от недавно открытых — среди них была и экспериментальная вакцина от вируса Марбург. По словам профессора, никакой специальной подготовки не проводилось. Просто вводили препарат и все. Иногда сразу после этого ученые шли работать.

— Очень тяжело я переносил холерную вакцину. После нее я реально почувствовал, где у меня находится печень — ее три дня сильно ломило. Но никто освобождений не давал, — вспоминает вирусолог, называя эту прививку самой тяжелой, на фоне которой температура и ломота в теле (и то не у всех!) после антиковидного «Спутника» — цветочки.

И все-таки на собственном опыте Александр Чепурнов показывает, что вакцинации бояться не стоит. Говорит, максимум два-три дня недомогания, зато потом — иммунитет от коварных болезней.

— Даже в экспериментальных вакцинах ничего страшного нет. Мы рассматриваем это как дополнительный тренинг для иммунной системы, — утверждает вирусолог.

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