«Мошки доминируют»: новосибирцев атакуют мелкие кровососы

В Новосибирске - нашествие мошкары. Сибиряки жалуются, что на улицу выйти невозможно. Только нос покажешь, а она уже залетает в рот, глаза и уши. Еще и кусается! Излюбленное место горожан - набережная - стала местом пыток. Маленькие наглецы отравляют жизнь гуляющим парам.

- Мы с мужем вернулись домой все искусанные. Мошки тучами вьются над Обью. Не ожидали такого нашествия и никакими репеллентами себя не обрабатывали. Пришлось быстро уходить от воды, но это не спасло, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница Татьяна Соломонова.

Спасения от мошек нет нигде. На остановках видно, как люди отмахиваются от гнуса ветками, газетами или руками.

Ученые попытались объяснить, почему горожан атакует мошка. Оказалось, возле Оби ее много, потому что вода - инкубатор для этих насекомых, там они откладывают личинки. Но чтобы жизнь «зародилась» на улице, должно быть тепло. В Новосибирск лето пришло с запозданием. Вот и получилось: как только ударила жара, мошки всем скопом «вылезли» из реки.

- В этом году май и июнь были прохладными, температура воздуха поднималась медленно, и Обь нагревалась также медленно. С 1 июля, как только вода прогрелась, началось рождение мошек, им нужна теплая погода, - пояснила КП-Новосибирск Людмила Петрожицкая, ученый секретарь, кандидат биологических наук института СО РАН.

Специалисты утверждают: численность кровососущих не превышает показателей прошлого года. Просто год назад насекомые появлялись из воды постепенно, а в этот раз - все скопом.

- Сейчас мошки доминируют везде. Они реализуют свои биологические потребности. Самкам нужно отложить яйца для того, чтобы продолжить род, откладывать они их будут снова в Оби, - говорит Людмила Владимировна и добавляет, что к 25 июля мошка должна ослабить хватку.

КОНКРЕТНО

Как защитить себя от мошки?

Пока что новосибирцам остается только ждать и защищаться от мошкары всеми известными способами. Например, такими:

1. Разбавьте ванилин в воде или в детском креме. Нанесите на тело.

2. Потрите себя гвоздикой, базиликом или эвкалиптом.

- Не очень приятный, но действенный способ - намазать кожу рыбьим жиром, - советуют в интернете.

Или можно просто купить репеллент в магазине, бутылочка объемом 100 миллилитров стоит от 150 рублей. Но обратите внимание: специалисты не рекомендуют наносить химические репелленты на открытые участки кожи - лучше только на одежду.

ЗВОНОК В ЗООПАРК

«Страдают и звери, и птицы»

Наш корреспондент позвонил в пресс-службу Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, чтобы узнать, как животные реагируют на мошек.

- У нас каждое лето много мошки. Как только наступает жара, без них никуда. Страдают и звери, и птицы. Бывает, мошка кусает птиц в область век - ничего страшного, конечно, но кому понравится. Клетки от мошкары мы ничем специальным не обрабатываем - только от клещей обрабатываем территорию. Кстати, посетителей из-за мошкары меньше не стало. Люди все равно идут, только в руках держат прутик или веточку, чтобы отмахнуться от назойливых насекомых, - ответила нам специалист Татьяна Певнева.