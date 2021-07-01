Иммунолог объяснил, как расшифровать тест на антитела к коронавирусу и когда пора делать прививку

Иммунологи советуют внимательно изучить тест на антитела перед вакцинацией. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Всемирная организация здравоохранения заявила: даже если у вас высокий титр антител, можно ставить вакцину от ковида. Иммунологи с этой позицией согласны, но все равно советуют внимательно изучить свой тест на антитела к коронавирусу:

- Да, вреда точно никакого не будет, если вы поставите прививку, - рассказала КП-Новосибирск Илона Меледина, заведующая иммунологическим отделением клиники иммунопатологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии. – Но если у вас высокий титр антител, вакцинацию можно немного отложить: острой необходимости в ней нет, ваш иммунитет сможет противостоять вирусу.

Но как разобраться, когда пора идти на прививку? Тем более, если у одних в тестах стоят единицы, а у других – сотни или тысячи? Мы попросили Илону Меледину расшифровать три результата теста, сделанные на разных аппаратах (собственно, именно поэтому мы и видим в них столь разные результаты).

ТЕСТ №1. РЕЗУЛЬТАТ – ДО 40 ТЫСЯЧ

Первый тест на антитела от компании Abbott: делал его человек, который недавно переболел коронавирусом. В его анализах коэффициент - 1442.

Тест на антитела от компании Abbott.

- Это тест со шкалой от 50 до 40 000. Здесь мы видим очень высокий титр антител: антитела хронические, контакт более месяца. Я бы рекомендовала через 3 месяца пересдать антитела и посмотреть, каким будет уровень, - говорит иммунолог. – Вообще если по этому тесту у вас результат 1300 и выше — иммунитет хороший, если от 500 до 1 300 — пограничная зона, есть риск заболеть, если меньше 500 — нужно совершенно точно вакцинироваться.

ТЕСТ №2. РЕЗУЛЬТАТ - ДО 400

А вот это уже итальянский тест Liaison от компании DiaSorin: его сделала девушка, которая вакцинировалась в начале весны. Титр антител у нее – 207.

Итальянский тест Liaison от тест компании DiaSorin.

- У этого теста шкала от 15 до 400, при этом хорошим результатом считается уровень в 200–300, - говорит Илона Меледина. – Если меньше – пора думать о вакцинации или ревакцинации.

ТЕСТ №3. ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЙ

Это тест - Beckman Coulter. И вот с ним надо быть внимательнее и понимать, что он нацелен на немного другое.

- Это полуколичественный тест. По нему сложно судить о достаточном титре антител конкретно к коронавирусу, поскольку он в принципе показывает общий титр антител в организме, - объясняет Илона Меледина.

Тест от Beckman Coulter.

Хорошим коэффициентом в этом тесте считается показатель от 3 до 5: девушке, которой принадлежит этот результат, пора на прививку.

И напоследок – важный совет от иммунолога:

- Если вам надо пересдавать тест на коронавирус, то нужно, чтобы его делали на аппаратах той же компании, что и в первый раз: это необходимо, чтобы отслеживать динамику, - объясняет Илона Меледина.

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