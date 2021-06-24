За или против? Новосибирцы в прямом эфире высказали свое мнение об обязательной вакцинации от ковида

Сибирики не сошлись во мнении об обязательной прививке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Новосибирска не исключают введение обязательной вакцинации в регионе. Окончательное решение, вероятно, примут осенью. Однако разговоры о том, что прививка обязательна, уже сейчас слышатся повсюду.

В эфире Радио «Комсомольская правда» слушатели высказались по этому поводу. Мнения, конечно, разделились. Публикуем самые яркие.

— Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Мы рассылали во все страны самолеты — нам завезли индийский штамм… Считаю, что теперь вакцинация не поможет. Полтора года ничего не делали, чтобы улучшить положение в медицине. Я столкнулся с тем, что в больницах нет врачей. В поликлинике № 21 даже драка произошла: люди пришли, а врачей нет — кто-то на вызове, кто-то в отпуске, а кто-то заболел. Запускали пациентов через одного, скопилась куча народу, вот и началась драка… Моя соседка работает в ковидном госпитале, и она ночевала дома всего один раз, потому что медсестер нет! Однако насчет вакцинации я все равно сомневаюсь, потому что не знаю, насколько это эффективно.

— Я за обязательную вакцинацию, но надо делать все как положено: объявлять локдаун и делать прививки всем. А то в Турцию мы летаем, а прививки — по рекомендации.

— Хотят обязательную вакцинацию — пускай решают это на законодательном уровне. Мой брат работает на железнодорожной станции, и им в приказном порядке сказали, что 70% людей должны быть привиты. Ну разве это не обязательная вакцинация? То, что сейчас происходит, — это нечестно, надо в законе тогда все прописать. А пока прививаться — это добровольный выбор каждого человека.

— Я за обязательную прививку. Если человек придет на работу и его заразит непривитый, кто будет отвечать за эту ситуацию?

— Отрицательно. Вакцинация — добровольный выбор каждого человека.

— Обязательная вакцинация была бы целесообразна. Пример Израиля и Турции это показывает. Надо было еще в апреле — мае жестко вакцинировать категории людей, часто контактирующих с другими. Либерализм в этом вопросе и ослабление контроля привели к такому всплеску! Интересы общества выше интересов отдельных граждан.

— Какие-то полумеры. Границы открывают, а мероприятия закрывают. В неразбериху общество ввели…

— Нужно закрывать границы и делать прививки.

— Одной рукой власти открывают рейсы, а другой вносят запреты. Зачем? Если люди умирают от этого вируса, то нужно сидеть дома!

— Меня открытие границ не раздражает. На мой взгляд, это вполне продуманный ход, и это правильно. Мол, хотите полететь — вакцинируйтесь.

— Для чего делать это обязательно и принудительно? Это же не чума, чтобы обязательно вакцинироваться. Это просто вирусное заболевание. Тот же самый грипп. От гриппа же обязательную вакцинацию не вводили. И от гриппа умирают, просто сейчас ажиотаж вокруг этой ситуации.

Врачи с последним мнением готовы поспорить. Во-первых, коронавирус имеет более тяжелые последствия, чем грипп, а новый штамм еще и очень заразен.

— Индийский штамм отличается от исходного риновирусным проявлением. Одним из эффектов вакцинации является снижение остроты. Если человек, который привился, заболеет, то инфекцию он перенесет легче. Уменьшится количество летальных исходов, — объяснил КП-Новосибирск новосибирский вирусолог Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, добавив, что он выступает за вакцинацию.

Такой же идеи придерживается Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.

— Главная особенность индийского варианта в том, что он передается быстрее и болезнь наступает раньше. Кроме того, он значительно изменен по сравнению с исходным штаммом COVID-19, на основе которого создавалось большинство вакцин. Относительно тяжести заболевания индийским вариантом COVID-19 еще идут споры и исследования, но его интенсивное распространение налицо. В Москве около 80% случаев выявления COVID-19 связаны с индийским вариантом вируса, в Санкт-Петербурге то же самое.

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